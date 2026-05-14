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UP Weather: उमस भरी गर्मी के बीच आंधी-बारिश का कहर, मौसम विभाग ने जारी की लू की चेतावनी

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, लखनऊ
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वायुमंडल के निचले क्षोभमंडल में वेस्ट यूपी के ऊपर चक्रवाती परिस्थिति बन गई थी। साथ ही दक्षिण राजस्थान से आ रही पुरवा की मदद मिलने से बुधवार को प्रदेश में 100 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार तक आंधी चली। नतीजतन उत्तर प्रदेश में कुदरत का कहर टूट पड़ा था।

UP Weather: उमस भरी गर्मी के बीच आंधी-बारिश का कहर, मौसम विभाग ने जारी की लू की चेतावनी

वायुमंडल के निचले क्षोभमंडल में वेस्ट यूपी के ऊपर चक्रवाती परिस्थिति बन गई थी। साथ ही दक्षिण राजस्थान से आ रही पुरवा की मदद मिलने से बुधवार को प्रदेश में 100 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार तक आंधी चली। नतीजतन उत्तर प्रदेश में कुदरत का कहर टूट पड़ा था। दोपहर बाद प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में आई भीषण आंधी और बारिश के कारण हुए हादसों में अब तक कुल 72 लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों पेड़, बिजली के खंभे और साइन बोर्ड उखड़ गए, जिससे यातायात और बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई।

अब थमेगा सिलसिला, गर्मी बढ़ेगी

मौसम विभाग के अनुसार वर्षा के बावजूद यूपी के कई भागों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। नतीजतन बुन्देलखण्ड के बांदा में तापमान 45.4 डिग्री दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने और प्रदेश के दक्षिणी जिलों में लू की स्थिति होने का पूर्वानुमान है। जहां, मेरठ सहित वेस्ट यूपीं के अधिकांश हिस्सों में बुधवार रात को आंधी-बारिश ने दस्तक दे दी। सुबह के वक्त भी वेस्ट यूपी में 30-60 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज आंधी के साथ बारिश दर्ज की गई। मेरठ में शाम 5.30 बजे तक तीन मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई। रात में एकबार फिर से तेज आंधी-बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया।

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तापमान

मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को दिन-रात का तापमान क्रमशः 36.8 एवं 23.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मंगलवार के सापेक्ष दिन में 1.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई जबकि रात में 1.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। बावजूद इसके दिन-रात में अपमान क्रमशः सामान्य से 0.6 और 0.4 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुए।

मौसम विभाग के अनुसार आज से मौसम पूरी तरह से साफ एवं शुष्क होने के आसार हैं। सुबह के वक्त कुछ हिस्सों में मौसमी गतिविधियां हो सकती हैं, लेकिन दिन में धूप निकलेगी गुरुवार से यूपी में दिन-रात के तापमान में तेजी से बढ़ोतरी के भी आसार हैं।

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चेतावनी जारी

जल्द ही तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से पार जाने के आसार हैं। 17 मई से वेस्ट यूपी समेत कई इलाकों में मौसम विभाग ने लू की चेतावनी दी है। वहीं बुधवार देर रात फिर आई आंधी एवं बारिश ने शहर की बिजली उड़ा दी। कई इलाकों में फाल्ट हुए। तार टूट गए। कुछ इलाकों में तो आंधी-बारिश रुकने से दस से 15 मिनट के अंतराल पर बिजली सुचारू हो गई थी, लेकिन कुछ इलाकों में आधा घंटे से लेकर दो घंटे तक का समय लगा।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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