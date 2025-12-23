UP Weather: गलन और ठिठुरन के साथ बढ़ी ठंड, कोहरे के बीच पारा 2.5 डिग्री और गिरा

संक्षेप: कोहरे की ओट से निकली हल्की धूप से तापमान बढ़ता दिखा लेकिन गलन से लोग दिन में भी बेहाल रहे। पश्चिमी विक्षोभ के असर ने शहर को शीत दिवस की स्थिति से थोड़ा उबारा लेकिन राहत मामूली रही। सुबह गलन और ठिठुरन के साथ हुई।

कोहरे की ओट से निकली हल्की धूप से तापमान बढ़ता दिखा लेकिन गलन से लोग दिन में भी बेहाल रहे। पश्चिमी विक्षोभ के असर ने शहर को शीत दिवस की स्थिति से थोड़ा उबारा लेकिन राहत मामूली रही। सुबह गलन और ठिठुरन के साथ हुई। रात में तापमान 10 डिग्री से नीचे जाने की वजह से घरों की छतों पर रखी पानी की टंकियों में रखा पानी बेहद ठंडा था। सोमवार को सुबह मध्यम कोहरा भी रहा फिर हल्की धूप निकल आई। यह धूप दोपहर में जा कर थोड़ी साफ हुई लेकिन पहाड़ी इलाकों से हो कर आ रही उत्तर पश्चिमी हवा की ठंडक ज्यादा हावी रही।

सर्दी कम नहीं हो रही थी। शाम के बाद सर्दी ने फिर असर दिखाना शुरू कर दिया। अमौसी स्थित मौसम केन्द्र के अनुसार मंगलवार को थोड़ा तापमान बढ़ेगा लेकिन मंगलवार की सुबह फिर घने कोहरे के साथ हुई। शाम के समय भी हल्के से मध्यम कोहरा रह सकता है। अधिकतम तापमान 23 और रात का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार हवा में हल्की नमी बढ़ने से दिन में धूप का असर ठीक रहेगा।

सुबह घना कोहरा, सर्द हवा से बढ़ी गलन बर्फीले तूफान की चपेट में आए पहाड़ों से होकर आ रहीं सर्द हवाओं के कारण गलन बढ़ती जा रही है। कोहरे में कमी नहीं आ रही है। मंगलवार की सुबह एक बार फिर घने कोहरे से हुई जिससे दृश्यता शून्य के नजदीक रही। कई स्थानों पर भी 0-50 मीटर के बीच रही। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट बना रहेगा। बर्फीली तेज हवाएं चलेंगी और शीतलहर बनी रहेगी।