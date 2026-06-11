UP Weather: आसमान से बरसी आग तो तपिश ने किया बेहाल, आंधी और बूंदाबांदी का अलर्ट

UP Weather: यूपी के कई जिलों में गर्मी ने बेहाल कर रखा है। लोगों का कहना है कि आसमान से आग बरस रही है। ऐसे में तपिश और उमस भरी गर्मी बेहद ज्यादा है। वहीं, मौसम विभाग ने आज से कुछ इलाकों के लिए आंधी और बूंदाबांदी का अलर्ट जारी किया है।

यूपी बुधवार को भी प्रचंड गर्मी की चपेट में रहा। दोपहर में 10 किलोमीटर की रफ्तार से गर्म हवाएं चलीं और धरती तपी तो राहगीर बेहाल हो उठे। रात में भी 30 डिग्री तापमान व बिजली कटौती ने लोगों की नींद उड़ाई। यूपी में बांदा का लुकतरा गांव 46 डिग्री तापमान के साथ सबसे ज्यादा गर्म रहा। शाम को तेज हवा चली और बादल छाए, जिससे गर्मी से काफी राहत मिली, पर उमस ने परेशान किया।

गुरुवार को भी हीटवेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि कुछ इलाकों में आज से आंधी और हल्की बूंदाबांदी के भी आसार हैं। पूरा यूपी बुधवार को प्रचंड गर्मी और लू की चपेट में रहा। मंगलवार को रात करीब दो बजे तेज हवा के साथ कई इलाकों में बूंदाबादी हुई तो लगा कि अब गर्मी से राहत मिलेगी, पर दिन में तेज धूप ने प्रचंड गर्मी का एहसास कराया। 45.5 डिग्री तापमान पहुंचने से आसमान से अंगारे बरसे।

सुबह दस बजे के बाद लू और चिलचिलाती धूप से सार्वजनिक स्थलों, बाजार व सड़कों पर वीरानगी नजर आई। शाम पांच बजे के बाद तेज हवा चलने व बादल छाने से गर्मी से काफी राहत मिली। कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के मौसम विभागाध्यक्ष डॉ.दिनेश शाह ने बताया कि बांदा में बुधवार को अधिकतम तापमान 45.5 व न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बड़ोखर खुर्द ब्लाक का लुकतरा गांव सबसे ज्यादा गर्म रहा। यहां 46 डिग्री के ऊपर तापमान रहा।

आंधी और हल्की बूंदाबांदी का अलर्ट कृषि विज्ञान केन्द्र गनीवा के मौसम विभाग ने यूपी के कई इलाकों में 11 जून गुरुवार से 13 जून तक मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। इस बीच आकाशीय बिजली चमकने, धूल भरी आंधी आने के साथ ही कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को इस बीच सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। पिछले कई दिनों से मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। बुधवार को सुबह आसमान में हल्के बादल छाए रहे। लेकिन इसके बाद तेज धूप निकली। भीषण गर्मी में लोग बेचैन भी रहे।मौसम विभाग ने किसानों और आमजन से खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने तथा आकाशीय बिजली से बचाव के निर्देश दिए हैं।