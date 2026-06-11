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UP Weather: आसमान से बरसी आग तो तपिश ने किया बेहाल, आंधी और बूंदाबांदी का अलर्ट

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, लखनऊ
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UP Weather: यूपी के कई जिलों में गर्मी ने बेहाल कर रखा है। लोगों का कहना है कि आसमान से आग बरस रही है। ऐसे में तपिश और उमस भरी गर्मी बेहद ज्यादा है। वहीं, मौसम विभाग ने आज से कुछ इलाकों के लिए आंधी और बूंदाबांदी का अलर्ट जारी किया है।

UP Weather: आसमान से बरसी आग तो तपिश ने किया बेहाल, आंधी और बूंदाबांदी का अलर्ट

यूपी बुधवार को भी प्रचंड गर्मी की चपेट में रहा। दोपहर में 10 किलोमीटर की रफ्तार से गर्म हवाएं चलीं और धरती तपी तो राहगीर बेहाल हो उठे। रात में भी 30 डिग्री तापमान व बिजली कटौती ने लोगों की नींद उड़ाई। यूपी में बांदा का लुकतरा गांव 46 डिग्री तापमान के साथ सबसे ज्यादा गर्म रहा। शाम को तेज हवा चली और बादल छाए, जिससे गर्मी से काफी राहत मिली, पर उमस ने परेशान किया।

गुरुवार को भी हीटवेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि कुछ इलाकों में आज से आंधी और हल्की बूंदाबांदी के भी आसार हैं। पूरा यूपी बुधवार को प्रचंड गर्मी और लू की चपेट में रहा। मंगलवार को रात करीब दो बजे तेज हवा के साथ कई इलाकों में बूंदाबादी हुई तो लगा कि अब गर्मी से राहत मिलेगी, पर दिन में तेज धूप ने प्रचंड गर्मी का एहसास कराया। 45.5 डिग्री तापमान पहुंचने से आसमान से अंगारे बरसे।

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सुबह दस बजे के बाद लू और चिलचिलाती धूप से सार्वजनिक स्थलों, बाजार व सड़कों पर वीरानगी नजर आई। शाम पांच बजे के बाद तेज हवा चलने व बादल छाने से गर्मी से काफी राहत मिली। कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के मौसम विभागाध्यक्ष डॉ.दिनेश शाह ने बताया कि बांदा में बुधवार को अधिकतम तापमान 45.5 व न्यूनतम 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बड़ोखर खुर्द ब्लाक का लुकतरा गांव सबसे ज्यादा गर्म रहा। यहां 46 डिग्री के ऊपर तापमान रहा।

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आंधी और हल्की बूंदाबांदी का अलर्ट

कृषि विज्ञान केन्द्र गनीवा के मौसम विभाग ने यूपी के कई इलाकों में 11 जून गुरुवार से 13 जून तक मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। इस बीच आकाशीय बिजली चमकने, धूल भरी आंधी आने के साथ ही कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को इस बीच सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। पिछले कई दिनों से मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। बुधवार को सुबह आसमान में हल्के बादल छाए रहे। लेकिन इसके बाद तेज धूप निकली। भीषण गर्मी में लोग बेचैन भी रहे।मौसम विभाग ने किसानों और आमजन से खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने तथा आकाशीय बिजली से बचाव के निर्देश दिए हैं।

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मौसम विभाग ने आगामी तीन दिनों तक कई क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। इस मौसमी बदलाव से पिछले काफी समय से पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों को खासी राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि पिछले कई दिनों से सुबह से ही निकली तेज धूप और झुलसाने वाली गर्म हवाओं के कारण लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया। दोपहर के समय लू का प्रकोप इतना अधिक था कि सड़कों और मुख्य बाजारों में सामान्य दिनों की तुलना में काफी कम चहल-पहल नजर आ रही है। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि एक नए पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) और स्थानीय मौसमी परिस्थितियों के सक्रिय होने से मौसम के मिजाज में यह बदलाव आएगा।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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