UP Weather: हीटवेव की चपेट में आया बांदा देश में रहा सबसे गर्म, लखनऊ में पारा 40 डिग्री के पार
आसमान से बरस रही आग ने देश में सबसे अधिक यूपी के बांदा को तपाया। देश के 20 सबसे गर्म जिलों में मंगलवार को बांदा 44.2 डिग्री के साथ सबसे ऊपर रहा। इसके अलावा सुलतानपुर 43.2 डिग्री तापमान के साथ सातवें स्थान पर रहा।
आसमान से बरस रही आग ने देश में सबसे अधिक यूपी के बांदा को तपाया। देश के 20 सबसे गर्म जिलों में मंगलवार को बांदा 44.2 डिग्री के साथ सबसे ऊपर रहा। इसके अलावा सुलतानपुर 43.2 डिग्री तापमान के साथ सातवें स्थान पर रहा। प्रयागराज भी 43.2 डिग्री तापमान के साथ सबसे गर्म जिलों में शामिल रहा। मौसम विभाग ने बुधवार को 32 जिलों में लू की स्थिति होने का पूर्वानुमान जताते हुए यलो अलर्ट जारी किया है।
वहीं लखनऊ में मौसम में मंगलवार को आंशिक बदलाव रहा। दिन में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा के कारण तापमान ज्यादा ऊपर नहीं गया। अधिकतम तापमान 40.2 रहा, हालांकि यह सामान्य से 1.1 डिग्री ज्यादा रहा। न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार वायुमंडल के निचले क्षोभमंडल में अब भी गर्म हवा तेजी से इधर आ रही है।
साथ ही अब भी महाराष्ट्र के आसपास प्रति चक्रवात की स्थिति बनी हुई है। नतीजतन 25 अप्रैल तक मौसम आमतौर पर शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ यूपी में 26 अप्रैल को सक्रिय होगा। इससे बादलों की आवाजाही शुरू होगी। साथ ही वेस्ट यूपी में बूंदाबांदी या हल्की वर्षा हो सकती है। इसका असर प्रदेश के अन्य जिलों में भी पड़ेगा।
रात में बदली से राहत, दिन में 44 डिग्री ने झुलसाया
बांदा में सप्ताह भर से गर्मी लोगों को झुलसा रही है। सोमवार को रात में हलके बादलों ने कुछ राहत जरूर दी, पर मंगलवार को सुबह से सूरज की चमक ने पसीने छुड़ा दिए। दोपहर में 44.2 डिग्री तापमान के बीच राहगीरों को छांव का सहारा लेना पड़ा। पुराने ओवरब्रिज के पास दोपहर में जाम में वाहन व बाइक सवार फंस गए तो धूप में उनके चेहरे लाल पड़ गए।
मंगलवार को भी पूरा जनपद हीटवेब की चपेट में रहा। केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक मंगलवार को अधिकतम पारा 44.2 और न्यूनतम 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मंगलवार को सुबह स्कूली बच्चे पढ़ने तो गए, पर दोपहर 12 से एक बजे के बीच में जब छुट्टी हुई तो सूरज की तेज चमक और गर्म हवाओं ने उनके चेहरे लाल कर दिए। किसी तरह अभिभावक उन्हें बचाव करते हुए घर ले गए। दोपहर में ज्यादातर सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। सरकारी दफ्तरों में फरियादियों की भी आवक कम हो रही है। कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के मौसम विभागाध्यक्ष डॉ.दिनेश शाह ने बताया कि अभी दो दिन तक तापमान और बढ़ सकता है। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ से कुछ राहत मिलेगी।
हीटवेब से ऐसे करें बचाव
जिला अस्पताल के ईएमओ डॉ.विनीत सचान ने बतायाहीटवेव यानी अत्यधिक गर्मी, यह शरीर पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। कहा कि खुद को ठंडा रखें। दोपहर 12 से 4 बजे तक बाहर निकलने से बचें। ढीले, और सूती पूरी बांह के कपड़े पहनें।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें