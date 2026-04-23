UP Weather: धूप और गर्मी ने झुलसाया, बांदा के बाद आगरा-प्रयागराज-वाराणसी का पारा 43 के पार
यूपी में पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों को झुलसा दिया है। कई जिलों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले तीन दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना है, जिससे हीट वेव का खतरा और गहरा सकता है।
यूपी में पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों को झुलसा दिया है। कई जिलों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले तीन दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना है, जिससे हीट वेव का खतरा और गहरा सकता है। यूपी में गर्मी लगातार अपने तेवर दिखा रही है। अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, मौसम विभाग के अनुसार सुबह के समय आर्द्रता 45 प्रतिशत रही, जिससे गर्म हवाओं ने लोगों को और परेशान किया।
रात तक ताप, सुकून बना भाप
प्रचंड गर्मी और लू के ताप से पूरा प्रदेश तप रहा है। बीते रवि-सोम और मंगल-बुध की तरह गुरुवार को भी न सिर्फ बेचैन करने वाला माहौल है बल्कि 43 डिग्री को पार कर गया और साथ ही हीटवेवे ने भी परेशान कर दिया। तापमान में वृद्धि के साथ परेशानियों का दौर तेज होने वाला है। यह स्थिति 26 अप्रैल तक बनी रहेगी। वहीं, मौसम विभाग की वेबसाइट के मुताबिक 28 अप्रैल को बनारस और आसपास के जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबादी के चलते तपिश से कुछ राहत मिल सकती है जबकि बीएचयू के मौसम विज्ञानी इस पूर्वानुमान से सहमत नहीं दिखे।
पूरे दिन तपिश से आधी रात के बाद भी राहत नहीं मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिन तापमान 44 से 46 डिग्री तक जा सकता है। नए पश्चिमी विक्षोभ से 28 अप्रैल को बूंदाबादी के आसार दिख रहे हैं। दोपहर में बाहर निकले लोगों को आग की लपटों सा एहसास हो रहा था। रात आठ बजे के बाद तक ताप महसूस हो रहा है।
तापमान 43 के पार
गर्म हवाओं के थपेड़े पड़ने का सिलसिला लगातार चौथे दिन बरकरार रहा। गुरुवार को आगरा का पारा 43 डिग्री, बांदा का 43.8 डिग्री, प्रयागराज का 43.7 डिग्री, सुलतानपुर का 43.3 डिग्री और वाराणसी का 43.1 डिग्री पारा दर्ज किया गया है। चिलचिलाती धूप के साथ ही झुलसाने वाली गर्म हवा ने जनजीवन को प्रभावित किया। कई अन्य जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। मौसम विभाग को अंदेशा है कि अगले दो दिनों में झुलसा देने वाली गर्मी का कहर बढ़ सकता है। दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री और रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से चार डिग्री अधिक दर्ज किया जा रहा है। जिसके चलते गर्मी का कहर बढ़ गया है। लगभग 25 किलोमीटर की रफ्तार से गर्म हवा चली। चिलचिलाती धूप और झुलसाने वाली गर्म हवा से लोगों को दोपहर के समय आसमान से आग बरसने का अहसास हुआ।
झुलसाती गर्मी से 26 के बाद राहत मिलने के आसार
पिछले करीब दस दिनों से चिलचिलाती धूप और झुलसा देने वाली गर्म हवा से बेहाल लोगों को चार दिनों के बाद कुछ राहत मिलने की संभावना भी जागी है। मौसम विभाग की मानें तो 26 अप्रैल तक मौसम का मिजाज लगभग ऐसा ही बना रहेगा। चिलचिलाती धूप और गर्म हवा का कहर बरकरार रह सकता है, लेकिन, 27 और 28 अप्रैल को आसमान पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश के आसार हैं।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें