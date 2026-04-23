UP Weather: धूप और गर्मी ने झुलसाया, बांदा के बाद आगरा-प्रयागराज-वाराणसी का पारा 43 के पार

यूपी में पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों को झुलसा दिया है। कई जिलों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले तीन दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना है, जिससे हीट वेव का खतरा और गहरा सकता है।

यूपी में पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों को झुलसा दिया है। कई जिलों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले तीन दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना है, जिससे हीट वेव का खतरा और गहरा सकता है। यूपी में गर्मी लगातार अपने तेवर दिखा रही है। अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, मौसम विभाग के अनुसार सुबह के समय आर्द्रता 45 प्रतिशत रही, जिससे गर्म हवाओं ने लोगों को और परेशान किया।

रात तक ताप, सुकून बना भाप प्रचंड गर्मी और लू के ताप से पूरा प्रदेश तप रहा है। बीते रवि-सोम और मंगल-बुध की तरह गुरुवार को भी न सिर्फ बेचैन करने वाला माहौल है बल्कि 43 डिग्री को पार कर गया और साथ ही हीटवेवे ने भी परेशान कर दिया। तापमान में वृद्धि के साथ परेशानियों का दौर तेज होने वाला है। यह स्थिति 26 अप्रैल तक बनी रहेगी। वहीं, मौसम विभाग की वेबसाइट के मुताबिक 28 अप्रैल को बनारस और आसपास के जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबादी के चलते तपिश से कुछ राहत मिल सकती है जबकि बीएचयू के मौसम विज्ञानी इस पूर्वानुमान से सहमत नहीं दिखे।

पूरे दिन तपिश से आधी रात के बाद भी राहत नहीं मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिन तापमान 44 से 46 डिग्री तक जा सकता है। नए पश्चिमी विक्षोभ से 28 अप्रैल को बूंदाबादी के आसार दिख रहे हैं। दोपहर में बाहर निकले लोगों को आग की लपटों सा एहसास हो रहा था। रात आठ बजे के बाद तक ताप महसूस हो रहा है।

तापमान 43 के पार गर्म हवाओं के थपेड़े पड़ने का सिलसिला लगातार चौथे दिन बरकरार रहा। गुरुवार को आगरा का पारा 43 डिग्री, बांदा का 43.8 डिग्री, प्रयागराज का 43.7 डिग्री, सुलतानपुर का 43.3 डिग्री और वाराणसी का 43.1 डिग्री पारा दर्ज किया गया है। चिलचिलाती धूप के साथ ही झुलसाने वाली गर्म हवा ने जनजीवन को प्रभावित किया। कई अन्य जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया। मौसम विभाग को अंदेशा है कि अगले दो दिनों में झुलसा देने वाली गर्मी का कहर बढ़ सकता है। दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री और रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से चार डिग्री अधिक दर्ज किया जा रहा है। जिसके चलते गर्मी का कहर बढ़ गया है। लगभग 25 किलोमीटर की रफ्तार से गर्म हवा चली। चिलचिलाती धूप और झुलसाने वाली गर्म हवा से लोगों को दोपहर के समय आसमान से आग बरसने का अहसास हुआ।