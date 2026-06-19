UP Weather: उमसभरी गर्मी के साथ पांच दिन हीट वेव का खतरा, बढ़ती तपिश के बीच अभी बारिश नहीं
मौसम विभाग के अनुसार पांच दिन 19 से 23 जून तक हीट वेव चलने के आसार हैं। अभी तपिश और बढ़ेगी। मॉनसून में देरी के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी झेलनी पड़ रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 5 दिनों के बाद बारिश हो सकती है।
भीषण गर्मी-उमस के साथ ही हीटवेव की तपिश भी सहने के लिए तैयार रहें। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि अगले चार दिन तक तापमान में तेजी से इजाफा होगा और हीटवेव चलेगी। दिन में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हालांकि उसके बाद राहत के आसार हैं। गुरुवार को सुबह से शाम तक कड़ी धूप ने लोगों को खूब सताया। गर्मी के साथ ही उमस से लोग परेशान रहे। कूलर-पंखों ने काम करना बंद कर दिया है और उनकी हवा भी गर्म आ रही है। दिन के साथ ही रात में भी गर्मी-उमस का सितम लोगोें की नींद छीन रहा है। जरा सी देर के लिए बिजली जाते ही लोग गर्मी से बिलबिला रहे हैं।
मौसम का पूर्वानुमान
मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी अतुल कुमार ने बताया कि अभी मौसम में गर्मी और उमस की तपिश और बढ़ने जा रही है। अगले चार दिन 19 से 22 जून तक हीटवेव चल सकती है। दिन में गर्म हवा से उमस का असर बढ़ेगा। रात में भी गर्मी-उमस से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। उसके बाद मौसम करवट ले सकता है। 23 जून से आसमान में बादल छा सकते हैं।
तीन दिन उमस भरी गर्मी के बाद हीटवेव का खतरा
यूपी में गर्मी एक बार फिर से अपना तेवर दिखाएगी। तीन दिन उमसभरी गर्मी के बाद लोग अब हीटवेव का सामना करेंगे। मौसम विभाग ने इसका अलर्ट जारी कर दिया है। मंगलवार और बुधवार को दिन का तापमान 45 डिग्री से अधिक होने की प्रबल संभावना जताई है। बता दें कि बारिश के बाद तापमान में बड़ा उतार-चढ़ाव हुआ था। 45 डिग्री सेल्सियस से तापमान गिरकर 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली थी। अब फिर से मौसम बदला है। गुरुवार शाम को हवाएं तेज चलीं। मगर, दिनभर उमसभरी गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया। मौसम विभाग की मानें तो गुरुवार को दिन का तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। न्यूनतम तापमान भी 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हवा में आर्द्रता का अधिकतम स्तर 67 फीसद रहा है। इससे उमसभरी गर्मी रही है।
बारिश का नहीं अनुमान
मौसम विभाग की मानें तो अभी बारिश का कोई संकेत नहीं है। मौसम ऐसा ही रहने वाला है। सुबह के पहरा भी गर्म रह सकता है। ऐसे में सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। धूप खिलते ही चिलिलाती गर्मी का एहसास होगा। इधर, अचानक से बढ़ी गर्मी ने विश्व योग दिवस पर लोगों को बचाव करना होगा।
दो दिन के लिए अलर्ट
मंगलवार और बुधवार को यूपी के कई शहरों में भीषण गर्मी होगी। दिन का पारा 45 डिग्री या इससे अधिक होगा। हीटवेव चलेगी। ऐसे में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। बीमार और बच्चों को दोपहर 12 बजे से शाम चार बजे तक घर में रहने की जरूरत है। आवश्यक कार्य होने पर सुरक्षा के साथ घर से बाहर निकलें। मौसम विज्ञानियों के अनुसार ताजगनरी में अभी भीषण गर्मी रहेगी।
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें