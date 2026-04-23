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UP Weather: लखनऊ का पारा जा सकता 43 डिग्री के पार, हीटवेव से इन जिलों में 50 डिग्री तक महसूस हुई गर्मी

Apr 23, 2026 06:50 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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राजस्थान के रेतीले इलाकों से हो कर आ रही गर्म दक्षिण पश्चिमी हवा और चिलचिलाती धूप ने शहर के मौसम का मिजार्ज गर्म कर दिया है। बुधवार को फिर धूप की तल्खी बढ़ गई। नतीजतन अधिकतम तापमान सामान्य से 2.0 डिग्री ज्यादा 41.1 दर्ज किया गया।

UP Weather: लखनऊ का पारा जा सकता 43 डिग्री के पार, हीटवेव से इन जिलों में 50 डिग्री तक महसूस हुई गर्मी

राजस्थान के रेतीले इलाकों से हो कर आ रही गर्म दक्षिण पश्चिमी हवा और चिलचिलाती धूप ने शहर के मौसम का मिजार्ज गर्म कर दिया है। बुधवार को फिर धूप की तल्खी बढ़ गई। नतीजतन अधिकतम तापमान सामान्य से 2.0 डिग्री ज्यादा 41.1 दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 2.3 डिग्री अधिक 24.5 रहा। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को दिन का पारा 43 डिग्री के पार जा सकता है।

धूप के तेवर बुधवार सुबह से ही तल्ख रहे। अमौसी स्थित मौसम मुख्यालय के अनुसार महाराष्ट्र के ऊपर प्रति चक्रवात की स्थिति ने पछुआ का रुख बदला हुआ है। हवा की गति तेज है लेकिन यह गर्म है। इसी वजह से गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। 26 अप्रैल को प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, हालांकि यह कमजोर है लेकिन बादलों की आवाजाही से असर पड़ेगा।

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सुलतानपुर, वाराणसी में 50 डिग्री तक महसूस हुई गर्मी

सूबे के आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, सुलतानपुर समेत कुल 13 जिलों में हीट इंडेक्स यानी ताप सूचकांक 40 से 50 डिग्री रहा। यानी दर्ज किए गए तापमान से अधिक गर्मी लोगों ने महसूस की। वहीं, 43.7 डिग्री के साथ प्रयागराज प्रदेश के सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान वाला जिला रहा। इसके अलावा बांदा में 43.8, सुलतानपुर में 43.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बांदा, चित्रकूट समेत 22 जिलों के लिए हीट वेव यानी लू का यलो अलर्ट जारी किया है।

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अवंतीबाई महिला अस्पताल (डफरिन) के बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. सलमान खान का कहना है कि गर्मी में तापमान बढ़ने से नवजात से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे अधिक बीमार हो रहे हैं। इस मौसम में बच्चों में संक्रमण का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। बैक्टीरियल संक्रमण से पेट की सेहत बिगड़ रही है। ओपीडी में रोजाना औसतन 100 बच्चे आ रहे हैं। इनमें आधे से अधिक बच्चे शरीर में पानी की कमी से पेट में दर्द, दस्त के साथ बुखार के होते हैं। उल्टी, दस्त से शिथिल होने वाले नवजात को भर्ती करना पड़ रहा है।

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24 घंटे के भीतर औसतन 25 रोगी अस्पताल पहुंचे

लोक बंधु अस्पताल के एमएस डॉ. अजय शंकर त्रिपाठी का कहना है कि गर्मी और उमस में अधिक पसीना निकलने से लोग डिहाइड्रेशन की चपेट में आ रहे हैं। गर्मी बढ़ने पर चार दिन से शरीर में पानी की कमी, उल्टी, दस्त, बुखार के रोगियों की संख्या बढ़ी है। इमरजेंसी में 24 घंटे के भीतर औसतन 25 रोगी गर्मी से बीमार होकर आ रहे हैं। कुछ को भर्ती कर इलाज मुहैया कराया जा रहा है। बच्चों की संख्या ज्यादा है।

Srishti Kunj

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Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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