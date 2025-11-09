UP Weather: सुबह-शाम रहेगा धुंध-कोहरा, और गिरेगा पारा; 20 नवंबर के बाद बढ़ेगी सर्दी

संक्षेप: उत्तरी हरियाणा में बने परिसंचरण के कारण मैदानों में अचानक सर्दी बढ़ी है जो फिलहाल सप्ताह भर जारी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार अब सुबह-शाम धुंध और कोहरा रहेगा। साथ ही पारा और गिरेगा। मौसम विभाग का कहना है कि 20 नवंबर के बाद सर्दी बढ़ेगी।

यूपी के बाराबंकी और आगरा के बाद कानपुर की रात प्रदेश में सबसे सर्द रही। शनिवार को न्यूनतम पारा 11.7 डिग्री रहा। यह शुक्रवार के मुकाबले 2.5 डिग्री बढ़ गया लेकिन सामान्य से 03 डिग्री कम रहा। उत्तरी हरियाणा में बने परिसंचरण के कारण मैदानों में अचानक सर्दी बढ़ी है जो फिलहाल सप्ताह भर जारी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार अब सुबह-शाम धुंध और कोहरा रहेगा। साथ ही पारा और गिरेगा। मौसम विभाग का कहना है कि 20 नवंबर के बाद सर्दी बढ़ेगी।

पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद देश में तीन परिसंचरण बने हैं। इसमें एक परिसंचरण हरियाणा में है जिसके चलते मैदानों पर भी असर दिख रहा है। वैसे अब लगातार चल रही उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण सर्दी की शुरुआत हुई है। हवा की गति अभी भी अपेक्षित नहीं है। शुक्रवार को औसत गति 04.6 किमी प्रति घंटा रही थी लेकिन शनिवार को यह घटकर 04 किमी प्रति घंटा रह गई।

रात का तापमान अभी भी कम बना हुआ है। बाराबंकी में न्यूनतम पारा 11 डिग्री रहा। कानपुर की रात प्रदेश में सबसे सर्द रही। इसके बाद आगरा 11.5 और कानपुर 11.7 डिग्री रही। अधिकतम तापमान में भी मामूली वृद्धि हुई। पारा 28.4 से 28.9 डिग्री रहा।

सुबह-शाम धुंध और कोहरा रहेगा चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (सीएसए) के मौसम विभाग के अनुसार सुबह और शाम धुंध और कोहरा बना रहेगा। तापमान में गिरावट का ट्रेंड भी जारी रहेगा। सर्दी का अहसास बढ़ेगा।