Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Weather Report Today Fog in Morning Chilly Cold Waves During Day with temperature decrease
UP Weather: सुबह कोहरा और दिनभर चलेंगी तेज हवाएं, धीरे-धीरे बढ़ रहे पारे ने बदला मौसम

UP Weather: सुबह कोहरा और दिनभर चलेंगी तेज हवाएं, धीरे-धीरे बढ़ रहे पारे ने बदला मौसम

संक्षेप:

यूपी में जल्द ही सर्दी की विदाई की शुरुआत होने जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ का केवल पहाड़ों तक सिमटने और मैदानों तक इनका असर नहीं होने से दिन-रात के तापमान में बढ़ोतरी शुरू होने की उम्मीद है। अगले 48 घंटे में रात का तापमान 15-16 डिग्री सेल्सिसय तक जा सकता है।

Feb 08, 2026 06:59 am ISTSrishti Kunj प्रमुख संवाददाता, मेरठ
share Share
Follow Us on

यूपी में जल्द ही सर्दी की विदाई की शुरुआत होने जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ का केवल पहाड़ों तक सिमटने और मैदानों तक इनका असर नहीं होने से दिन-रात के तापमान में बढ़ोतरी शुरू होने की उम्मीद है। अगले 48 घंटे में रात का तापमान 15-16 डिग्री सेल्सिसय तक जा सकता है। दिन में भी हवाओं का रुख बदलने से तापमान में बढ़ोतरी होगी। फिलहाल मैदानों में बारिश के आसार नहीं हैं। दिन में अगले हफ्ते तक सर्द हवाओं जारी रह सकती हैं। लेकिन दिन के तापमान में बड़ी गिरावट के आसाार नहीं हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को यूपी में दिन-रात के तापमान क्रमश: 24.5 एवं 12.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से 2.8 एवं 3.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। शुक्रवार के सापेक्ष दिन-रात में 0.2 एवं 1.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। शनिवार को इस फरवरी का सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड हुआ। हालांकि दिन में सर्द हवाएं चलने से दिन के तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ के असर से सर्द हवाओं पर ब्रेक लग सकता है।

ये भी पढ़ें:आदेशों में सुप्रीम कोर्ट के जजों का नाम लिखना सही नहीं; हाईकोर्ट ने की निंदा

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश में मौसम धीरे-धीरे बदल रहा है, हाल ही में हुई बारिश के बाद कोहरा छंट गया है। हालांकि ठंडी हवाओं के कारण सुबह और शाम ठंडी बनी हुई है, लेकिन दिन में धूप निकलने से लोगों को हल्की गर्मी और राहत मिल रही है। विभाग ने आने वाले दिनों में पूरे राज्य में ऐसे ही मौसम रहने का अनुमान लगाया है।

मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी दोनों इलाकों में मौसम सूखा रहने की उम्मीद है। सतह पर हवाएं 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है, जिससे बारिश न होने के बावजूद ठंड बनी रहेगी। अधिकारियों ने बताया कि राज्य के लिए कोई खास मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
UP Weather UP Weather News UP Weather Report अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |