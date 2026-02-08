UP Weather: सुबह कोहरा और दिनभर चलेंगी तेज हवाएं, धीरे-धीरे बढ़ रहे पारे ने बदला मौसम
यूपी में जल्द ही सर्दी की विदाई की शुरुआत होने जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ का केवल पहाड़ों तक सिमटने और मैदानों तक इनका असर नहीं होने से दिन-रात के तापमान में बढ़ोतरी शुरू होने की उम्मीद है। अगले 48 घंटे में रात का तापमान 15-16 डिग्री सेल्सिसय तक जा सकता है। दिन में भी हवाओं का रुख बदलने से तापमान में बढ़ोतरी होगी। फिलहाल मैदानों में बारिश के आसार नहीं हैं। दिन में अगले हफ्ते तक सर्द हवाओं जारी रह सकती हैं। लेकिन दिन के तापमान में बड़ी गिरावट के आसाार नहीं हैं।
मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को यूपी में दिन-रात के तापमान क्रमश: 24.5 एवं 12.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से 2.8 एवं 3.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। शुक्रवार के सापेक्ष दिन-रात में 0.2 एवं 1.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई। शनिवार को इस फरवरी का सबसे अधिक तापमान रिकॉर्ड हुआ। हालांकि दिन में सर्द हवाएं चलने से दिन के तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ के असर से सर्द हवाओं पर ब्रेक लग सकता है।
मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश में मौसम धीरे-धीरे बदल रहा है, हाल ही में हुई बारिश के बाद कोहरा छंट गया है। हालांकि ठंडी हवाओं के कारण सुबह और शाम ठंडी बनी हुई है, लेकिन दिन में धूप निकलने से लोगों को हल्की गर्मी और राहत मिल रही है। विभाग ने आने वाले दिनों में पूरे राज्य में ऐसे ही मौसम रहने का अनुमान लगाया है।
मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार को उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी दोनों इलाकों में मौसम सूखा रहने की उम्मीद है। सतह पर हवाएं 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है, जिससे बारिश न होने के बावजूद ठंड बनी रहेगी। अधिकारियों ने बताया कि राज्य के लिए कोई खास मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।और पढ़ें