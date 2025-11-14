UP Weather: यूपी में कोहरे से तापमान में गिरावट, शीतलहर ने बढ़ाई ठंड; पारा 13 डिग्री

संक्षेप: उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर से चल रही ठंडी हवाएं अब शीत लहर का रूप ले रही हैं। दरअसल, उत्तरी हवाए हिमालय से आर्कटिक हवा को मैदानी इलाकों में ला रही हैं। इससे पूरे राज्य में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2-4 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया है।

उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर से चल रही ठंडी हवाएं अब शीत लहर का रूप ले रही हैं। दरअसल, उत्तरी हवाए हिमालय से आर्कटिक हवा को मैदानी इलाकों में ला रही हैं। इससे पूरे राज्य में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2-4 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर गया है। भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए 15 नवंबर तक शीत लहर की चेतावनी जारी की है, जिससे ग्रामीण और शहरी इलाकों में सुबह कोहरा और हल्की धुंध छाई रहेगी, जिससे भोर के समय दृश्यता काफी कम हो जाएगी।

उत्तर प्रदेश में आज दोपहर के समय आसमान साफ ​​रहेगा, लेकिन सुबह और शाम के समय 17-20 किमी/घंटा की रफ्तार से लगातार ठंडी उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलने के कारण दिन भर तापमान कम रहा। न्यूनतम पारा 10 डिग्री रहा जो सामान्य से चार डिग्री कम है। यहां तक की इटावा में न्यूनतम पारा 8.4 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच गया था। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार तक रातें इतनी ही सर्द बनी रहेंगी।

24 नवंबर को माह का दूसरा पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। देश में केवल तमिलनाडु और केरल को छोड़कर अब कहीं बारिश नहीं हो रही है। 14 नवंबर तक यहां भी बारिश रुक जाएगी। यदि बंगाल की खाड़ी में कोई नया डिप्रेशन नहीं बनता है तो बारिश की संभावनाएं फिलहाल समाप्त हो जाएंगी। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ हावी हो सकते हैं। नवंबर माह में अब तक केवल एक विक्षोभ ही आया है।