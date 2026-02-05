UP Weather: यूपी में दो दिन और छाएगा कोहरा, तेज हवाएं बढ़ाएंगी गलन भरी ठंड

संक्षेप: मौसम में अगले एक सप्ताह तक तेजी से बदलाव होने के आसार हैं। सुबह घना कोहरा छाने का अनुमान है तो दिन में तेज हवाएं ठंड बढ़ा सकती हैं। तापमान में खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन रात में गलन हो सकती है। बुधवार की सुबह कई इलाकों में कोहरा छाया रहा।

मौसम में अगले एक सप्ताह तक तेजी से बदलाव होने के आसार हैं। सुबह घना कोहरा छाने का अनुमान है तो दिन में तेज हवाएं ठंड बढ़ा सकती हैं। तापमान में खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन रात में गलन हो सकती है। बुधवार की सुबह कई इलाकों में कोहरा छाया रहा। हालांकि सुबह करीब 9 बजे से मौसम साफ होने लगा और धूप निकली।

धूप के चलते दिन के तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। हालांकि धूप के बीच कई बार बादल भी नजर आए। अधिकतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि दो दिन बाद दिन में तेज हवाएं चलेंगी जिससे ठंड का अहसास बढ़ सकता है। रात में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा।

खुलेगा आसमान, धीरे-धीरे बढ़ेगा पारा आने वाले दिनों में आसमान खुलेगा और दोपहर में धूप भी निकलेगी। लेकिन इससे तापमान में तेजी से बढ़ोत्तरी नहीं होगी। मौसम विभाग के मुताबिक10 फरवरी तक दिन का तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। जबकि रात का तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है।