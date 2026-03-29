UP Weather: यूपी में आज से छाएंगे बादल, कल से दो दिन आंधी-बारिश के आसार
यूपी में रविवार से मौसम का मिजाज बदल सकता है। बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। जबकि सोमवार से आंधी और बारिश का अलर्ट है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से आंधी और बारिश हो सकती है।
यूपी में रविवार से मौसम का मिजाज बदल सकता है। बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। जबकि सोमवार से आंधी और बारिश का अलर्ट है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से आंधी और बारिश हो सकती है। शनिवार को सुबह से आसमान साफ रहा और तेज धूप खिली। इससे तापमान में बढ़ोत्तरी हुई है। अधिकतम तापमान 36.0 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.2 डिग्री अधिक होकर 19.2 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।
तापमान में बढ़ौतरी कारण अब दिन के अलावा रात में भी गर्मी का एहसास हो रहा है। नमी में भी कमी आई है। आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 78 दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को आंधी बारिश होगी और इसके बाद बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। तीन अप्रैल को भी बारिश होने के आसार जताए गए हैं। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से बेवजह घर से बाहर न निकलने को कहा है।
कल बदलेगा मौसम
हवा का रुख बदला और पछुआ ने जोर पकड़ा तो शुक्रवार-शनिवार की रात न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री नीचे आ गया। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 22.1 था जो शनिवार को 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार रविवार और सोमवार को दिन में तापमान बढ़ेगा। इसके बाद सोमवार की शाम से फिर एक नया पश्चिमी विक्षोभ मौसम में बदलाव लाएगा। वहीं बीते 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
यूपी की राजधानी लखनू के अमौसी स्थित मौसम मुख्यालय के अनुसार कल यूपी के ऊपर से गुजरा पश्चिमी विक्षोभ पूर्वी दिशा में आगे बढ़ गया। इससे पूर्वांचल के कुछ हिस्सों को छोड़कर शेष प्रदेश में मौसम साफ हो गया। अब एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। यह अभी ईरान के आसपास संकेन्द्रित है। इसका प्रभाव प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में रविवार तक पहुंच जाएगा। लखनऊ और पूर्वी यूपी के जिलों में यह सोमवार की शाम या रात तक पहुंचेगा। ऐसे में अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।और पढ़ें