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UP Weather: यूपी में अब थमेगा आंधी और बारिश का कहर, 12 अप्रैल से बढ़ेगी गर्मी

Apr 10, 2026 06:53 am ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान, लखनऊ
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यूपी में अब मौसम का कहर थमने वाला है। आंधी, बारिश, ओलावृष्टि का दौर खत्म होने जा रहा है। अब धीरे-धीरे आसमान साफ होगा और तापमान में बढ़ोत्तरी होगी। माह के अंत तक तापमान 40 डिग्री पार कर सकता है। मार्च से लेकर अब तक कई बार मौसम खराब हो चुका है।

UP Weather: यूपी में अब थमेगा आंधी और बारिश का कहर, 12 अप्रैल से बढ़ेगी गर्मी

यूपी में अब मौसम का कहर थमने वाला है। आंधी, बारिश, ओलावृष्टि का दौर खत्म होने जा रहा है। अब धीरे-धीरे आसमान साफ होगा और तापमान में बढ़ोत्तरी होगी। माह के अंत तक तापमान 40 डिग्री पार कर सकता है। मार्च से लेकर अब तक कई बार मौसम खराब हो चुका है। आंधी, बारिश, ओलों की मार झेलनी पड़ी है। मौसम विभाग ने 8 अप्रैल तक के लिए चेतावनी जारी की थी। आने वाले दिनों में किसी बदलाव के आसार नहीं हैं। नौ से 11 अप्रैल तक हल्के बादल छाए रहेंगे। बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। इससे तापमान में अधिक बढ़ोत्तरी नहीं होगी।

जबकि 12 अप्रैल से आसमान साफ हो जाएगा। सुबह से लेकर दोपहर तक तेज धूप का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद तापमान में भी बढ़ोत्तरी होगी। माह के अंत तक दिन का तापमान 40 डिग्री या इससे भी अधिक हो सकता है। जबकि मई और जून में भीषण गर्मी पड़ेगी। मौसम विज्ञानियों की मानें तो इस बार गर्मी का सीजन भी लंबा खिंच सकता है। जुलाई-अगस्त में भी तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहने की आशंका है।

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29 डिग्री पारा, 5 एमएम बारिश

मंगलवार की देर रात तक बारिश के बाद तापमान धड़ाम हो गया। बुधवार सुबह 8:30 बजे तक कुल 5.0 एमएम बारिश रिकार्ड की गई है। अधिकतम तापमान 29.1 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.8 डिग्री कम होकर 17.3 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 80 रहा है।

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किसान कर लें गेहूं की कटाई

किसानों के लिए राहत भरी खबर है। लगातार मौसम खराब रहने, तेज आंधी के साथ बारिश से किसानों का गणित बिगड़ गया है। गेहूं की कटाई प्रभावित हो गई है। लेकिन आने वाले दिनों में मौसम साफ रहने वाला है। एक सप्ताह तक मौसम साफ रहेगा। आसमान में बादल नहीं छाएंगे और धूप खिली रहेगी। एक सप्ताह की राहत में किसान अपनी गेहूं की कटाई और मढ़ाई का काम निपटा लें। जनपद में बिगड़े मौसम ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है।

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बीते कई दिनों से रोजाना तेज आंधी के साथ बारिश हो रही है। गुरुवार को बारिश नहीं हुई। लेकिन शाम के समय आसमान में बादल छाए रहे। हालांकि आज शुक्रवार से मौसम साफ रहने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक नरेंद्र कुमार वर्मा का कहना है कि आगामी सात दिनों तक मौसम साफ रहेगा। आसमान में बादल छाने के आसार नहीं हैं। सात दिन तक मौसम साफ रहने के साथ ही धूप खिली रहेगी। किसान इन सात दिनों के अंदर खेती किसानी का काम निपटा लें। विशेष तौर पर गेहूं की कटाई कर लें, मढ़ाई कर भूसा भी सुरक्षित कर लें।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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