Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

UP Weather: हवा संग बारिश से बदला यूपी का मौसम, तापमान गिरने से बढ़ी ठंड

Feb 19, 2026 06:19 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share Share
Follow Us on

यूपी के कई इलाकों में बुधवार दोपहर को मौसम पलट गया। कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी होती रही। शाम को कई शहरों में एक साथ तेज और मध्यम स्तर की बारिश होती रही। इससे तापमान धड़ाम हो गया। सर्दी के साथ गलन की वापसी हो गई।

UP Weather: हवा संग बारिश से बदला यूपी का मौसम, तापमान गिरने से बढ़ी ठंड

यूपी के कई इलाकों में बुधवार दोपहर को मौसम पलट गया। कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी होती रही। शाम को कई शहरों में एक साथ तेज और मध्यम स्तर की बारिश होती रही। इससे तापमान धड़ाम हो गया। सर्दी के साथ गलन की वापसी हो गई। शरीर पर गर्म कपड़े लौट आए। मौसम विभाग ने बुधवार को मध्यम स्तर की हवाओं के साथ हल्की बारिश के आसार जताए थे। सुबह से बादलों की आवाजाही शुरू हो गई।

धूप देर से निकली, हल्की सर्द हवाएं चलने लगीं। दोपहर करीब 2 बजे के लगभग सभी शहरों के कई हिस्सों में बूंदाबांदी के बाद हल्की बारिश देखी गई। इससे तापमान में खासी कमी आई। इसी दौरान मध्यम स्तर की सर्द हवाएं भी चलने लगीं। इसके बाद शाम 7:30 बजे शहर भर में तेज बारिश देखी गई। लोग जहां के तहां रुक गए।

ये भी पढ़ें:साथ जीने मरने की खाई कसम, दलित प्रेमिका ने प्रेमी के साथ पिया जहर, फिर...

एक साथ 8 डिग्री गिरा तापमान

जहां मंगलवार तक 32 डिग्री के आसपास तापमान चल रहा था, वहीं बारिश के बाद दिन का तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। यानि कुल 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक होकर 13.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 96 दर्ज किया गया।

साफ रहेगा आसमान, बढ़ेगा तापमान

मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार से आसमान साफ रहेगा। सुबह से अच्छी धूप निकलेगी। तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोत्तरी होने के आसार हैं। 24 फरवरी तक दिन का तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। जबकि रात का तापमान 15 डिग्री तक पहुंच सकता है। फिलहाल इस बीच बारिश या अंधड़ जैसे बदलाव के आसार नहीं हैं।

ये भी पढ़ें:लखनऊ यूनिवर्सिटी में मोहन भागवत के विरोध की कोशिश, नारेबाजी के बाद कई हिरासत में

तापमान गिरने से बढ़ी सर्दी

मौसम ने बुधवार को अचानक करवट ली। सुबह से ही आसमान पर घने बादल छाए रहे, जिससे वातावरण में हल्की ठंडक महसूस की गई। सुबह करीब साढ़े आठ बजे हल्की धूप निकली, लेकिन बादलों की आवाजाही दिनभर जारी रही। वहीं देर शाम कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई, जिससे ठंड का असर और बढ़ गया। पिछले कुछ दिनों अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया था, जिससे दिन में गर्मी महसूस होने लगी थी।

ये भी पढ़ें:बुर्का पहनकर किया था जलाभिषेक, अब तमन्ना और उसके पति को मिली मारने की धमकी

तापमान 22 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। शाम के समय बूंदाबांदी में वातावरण में ठंडक घोल दी। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के असर से क्षेत्र में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है, जिससे तापमान में और गिरावट आ सकती है। बारिश से सुबह शाम की ठंड फिर लौट आई है। वहीं, दिन में धूप खिलने की संभावना है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
UP Weather UP Weather News UP Weather Report अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |