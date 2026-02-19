UP Weather: हवा संग बारिश से बदला यूपी का मौसम, तापमान गिरने से बढ़ी ठंड

यूपी के कई इलाकों में बुधवार दोपहर को मौसम पलट गया। कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी होती रही। शाम को कई शहरों में एक साथ तेज और मध्यम स्तर की बारिश होती रही। इससे तापमान धड़ाम हो गया। सर्दी के साथ गलन की वापसी हो गई।

यूपी के कई इलाकों में बुधवार दोपहर को मौसम पलट गया। कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी होती रही। शाम को कई शहरों में एक साथ तेज और मध्यम स्तर की बारिश होती रही। इससे तापमान धड़ाम हो गया। सर्दी के साथ गलन की वापसी हो गई। शरीर पर गर्म कपड़े लौट आए। मौसम विभाग ने बुधवार को मध्यम स्तर की हवाओं के साथ हल्की बारिश के आसार जताए थे। सुबह से बादलों की आवाजाही शुरू हो गई।

धूप देर से निकली, हल्की सर्द हवाएं चलने लगीं। दोपहर करीब 2 बजे के लगभग सभी शहरों के कई हिस्सों में बूंदाबांदी के बाद हल्की बारिश देखी गई। इससे तापमान में खासी कमी आई। इसी दौरान मध्यम स्तर की सर्द हवाएं भी चलने लगीं। इसके बाद शाम 7:30 बजे शहर भर में तेज बारिश देखी गई। लोग जहां के तहां रुक गए।

एक साथ 8 डिग्री गिरा तापमान जहां मंगलवार तक 32 डिग्री के आसपास तापमान चल रहा था, वहीं बारिश के बाद दिन का तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। यानि कुल 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक होकर 13.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 96 दर्ज किया गया।

साफ रहेगा आसमान, बढ़ेगा तापमान मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार से आसमान साफ रहेगा। सुबह से अच्छी धूप निकलेगी। तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोत्तरी होने के आसार हैं। 24 फरवरी तक दिन का तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। जबकि रात का तापमान 15 डिग्री तक पहुंच सकता है। फिलहाल इस बीच बारिश या अंधड़ जैसे बदलाव के आसार नहीं हैं।

तापमान गिरने से बढ़ी सर्दी मौसम ने बुधवार को अचानक करवट ली। सुबह से ही आसमान पर घने बादल छाए रहे, जिससे वातावरण में हल्की ठंडक महसूस की गई। सुबह करीब साढ़े आठ बजे हल्की धूप निकली, लेकिन बादलों की आवाजाही दिनभर जारी रही। वहीं देर शाम कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हुई, जिससे ठंड का असर और बढ़ गया। पिछले कुछ दिनों अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया था, जिससे दिन में गर्मी महसूस होने लगी थी।