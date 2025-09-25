UP Weather Report Today Changes From Saturday Rain Predicted with temperature decreasing UP Weather: यूपी में शनिवार से फिर बदल सकता है मौसम, बारिश के आसार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Weather Report Today Changes From Saturday Rain Predicted with temperature decreasing

UP Weather: यूपी में शनिवार से फिर बदल सकता है मौसम, बारिश के आसार

यूपी में शनिवार से मौसम में बदलाव की आहट है। हल्के अंधड़ के साथ बारिश के आसार हैं। ऐसा दो दिन तक चल सकता है। इस स्थिति में तापमान में भी कमी आने की संभावना है। इस सीजन सितंबर में अप्रैल जैसी गर्मी पड़ रही है। तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है।

Srishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊThu, 25 Sep 2025 10:02 AM
share Share
Follow Us on
UP Weather: यूपी में शनिवार से फिर बदल सकता है मौसम, बारिश के आसार

यूपी में शनिवार से मौसम में बदलाव की आहट है। हल्के अंधड़ के साथ बारिश के आसार हैं। ऐसा दो दिन तक चल सकता है। इस स्थिति में तापमान में भी कमी आने की संभावना है। इस सीजन सितंबर में अप्रैल जैसी गर्मी पड़ रही है। तापमान सामान्य से अधिक चल रहा है। तेज धूप के साथ भीषण उमस का भी सामना करना पड़ रहा है। तापमान 35 डिग्री से अधिक चल रहा है। बुधवार को भी अधिकतम तापमान सामान्य से 2.5 डिग्री अधिक होकर 36.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि न्यूनतम सामान्य स्तर पर आ गया है। यह 24.4 डिग्री सेल्सियस रहा।

आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 85 दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 26 सितंबर तक तापमान स्थिर रहेगा। इसके बाद दो दिनों तक दिन में एक या अधिक बार धूल भरी हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। 29 सितंबर से आसमान साफ होगा। मौसम विभाग का कहना है कि जल्द यूपी के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। शहरों में बादल छाए रहने की भी संभावना है, जो पूरे दिन ऐसे ही बने रहने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:लखनऊ में तेंदुआ, कॉलोनियों के लोगों में दहशत, बच्चे और बड़े घरों में दुबके

बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। यूपी में न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्रमशः 21 डिग्री सेल्सियस और 26 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार, बारिश और बादल छाए रहने से शहर का तापमान हल्का और सुहावना बना रहेगा। 28 सितंबर तक राज्य भर में गरज और तेज हवाओं के साथ छिटपुट से लेकर व्यापक मध्यम बारिश और अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होगी। शेष दिनों में बारिश की गतिविधि कम होने की संभावना है।

UP Weather UP Rain UP Weather News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |