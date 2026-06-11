बरेली में आंधी-बारिश का कहर! 14 घंटों से बिजली संकट झेल रहे कई इलाके, पानी किल्लत बढ़ी

बरेली में आंधी-बारिश ने भारी तबाही मचा दी है। 14 घंटे से कई इलाकों में बिजली गुल है। बुधवार रात आई आंधी- बारिश से शहर से गांव तक भारी नुकसान हुआ। कई जगहों पर पेड़, यूनीपोल और बिजली के खंभे टूटकर गिरे हैं। हाईटेंशन लाइन क्षतिग्रस्त होने से पूरे जिले की बिजली आपूर्ति ठप है।

बुधवार रात आयी आंधी-बारिश ने एक बार फिर से यूपी के बरेली में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत व्यवस्था चौपट कर दी। करीब 85 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चली आंधी में 33 केवी, 11 केवी लाइनों पर कई जगहों पर पेड़ के साथ ही उनकी टहनियां गिर गई। कई जगहों पर बिजली के पोल टूटकर गिर गए तो कहीं पर ट्रांसफार्मर पोल समेत टूटकर गिर गए। 14 घंटे से कई इलाकों की बिजली गुल है। बुधवार रात आई आंधी- बारिश से शहर से गांव तक भारी नुकसान हुआ। पुलिस, प्रशासन, बिजली विभाग और अग्निशमन टीमें राहत कार्य में जुटी हुई हैं। 24 घंटे में भी व्यवस्था सामान्य होने की उम्मीद नहीं है।

बिजली विभाग और प्रशासन ने धैर्य बनाए रखने की अपील की है। शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं और लखीमपुर खीरी में भी जगह-जगह पेड़ गिरने से कई इलाकों की बत्ती गुल हो गई है। तेज आंधी-बारिश के कारण शहर के सभी 26 बिजली उपकेंद्रों समेत पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में कई घंटे ब्लैक आउट रहा।आंधी-बारिश के कारण शहर से लेकर देहात तक की विद्युत आपूर्ति ट्रांसमिशन से ही बंद कर दी गई।

एक घंटे के करीब चली आंधी-बारिश के धीमा होने के बाद ट्रांसमिशन से विद्युत आपूर्ति सुचारू की गई लेकिन पांच दर्जन से अधिक पेड़ 33 केवी व 11 केवी लाइनों में गिरने के कारण विद्युत आपूर्ति आधे से अधिक शहर में बिजली पूरी रात ठप रही। बारिश के कारण विद्युत कर्मी भी बिजली के पोल में चढ़ने से बचते रहे।

देर रात बारिश बंद होने के बाद पेट्रोलिंग कर दोहना, बालीपुर, सीबीगंज ट्रांसमिशन से विद्युत उपकेंद्रों को पहुंचने वाली 33 केवी लाइनों को चेक किया गया। देर रात में ही फॉल्टों को सही कर विद्युत आपूर्ति सुचारू करने का प्रयास कर्मचारी करने में जुटे रहे। वहीं सुभाष नगर में बंच केबल जलने के कारण दिन में लोगों को बिजली संकट झेलना पड़ा। इसी तरह कोहड़ापीर के गांधीनगर फीडर का डीओ उड़ने के कारण बिजली संकट रहा। हरुनगला के सरस्वती विहार में एलटी लाइन का तार टूटने के कारण बिजली कटौती हुई। वहीं रामगंगा नगर के पास बनी रामवैली में बंच केबल जलने के कारण बिजली संकट रहा। लोग गर्मी के कारण बिजली समस्या के समाधान के लिए पावर हाउस पर फोनकर जानकारी लेते रहे।