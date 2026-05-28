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UP Weather: यूपी में गर्मी से राहत नहीं; बांदा 47.5 डिग्री पर तपा, 72 घंटों में बारिश के आसार

Srishti Kunj संवाददाता, बांदा
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यूपी के बांदा जनपद में बुधवार को सुबह अचानक मौसम में बदलाव आया। आसमान में बादल छाने के बाद हलकी बूंदाबादी हुई, पर कुछ ही देर बाद तेज धूप निकल आई। पूरा जनपद दिन भर भीषण लू की चपेट में रहा।

UP Weather: यूपी में गर्मी से राहत नहीं; बांदा 47.5 डिग्री पर तपा, 72 घंटों में बारिश के आसार

यूपी के बांदा जनपद में बुधवार को सुबह अचानक मौसम में बदलाव आया। आसमान में बादल छाने के बाद हलकी बूंदाबादी हुई, पर कुछ ही देर बाद तेज धूप निकल आई। पूरा जनपद दिन भर भीषण लू की चपेट में रहा। आसमान से बरसते अंगारे व तपती धरती ने राहगीरों को कराहना पर मजबूर कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को अधिकतम तापमान 47.5 व न्यूनतम 30.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गुरुवार को भी तेज तपिश व लू की संभावना बताई।

नौतपा में भी प्रचंड गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है। बुधवार को सुबह सात बजे से ही आसमान से अंगारे बरसे। दस बजे के बाद आठ किलोमीटर की गति से पश्चिमी हवा (लू) ने लोगों को जमकर झुलसाया। सिर व हाथ-पैर ढकने के बाद भी राहगीरों के मुंह से कराह निकलती रही। रास्ते में छाया में रुककर राहगीरों ने कहीं बेल का शर्वत तो कहीं गन्ने का जूस का सहारा लिया। शाम छह बजे तक गर्मी की वजह से सड़कों पर चहल-पहल कम नजर आई।

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बाजार में भी सन्नाटे की स्थिति रही। हालांकि सुबह पांच बजे जब मौसम बदला और आसमान में घने बादल छाए व हलकी बूंदाबादी हुई तो लोगों को लगा कि प्रचंड गर्मी से अब बड़ी राहत मिलेगी,लेकिन पूरे दिन तपिश ने परेशान किया। कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉ.दिनेश शाहा ने बताया कि बुधवार को अधिकतम तापमान 47.5 व न्यूनतम 30.0 डिग्री दर्ज किया गया है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 47 से ऊपर रहने का पूर्वानुमान है।

तराई में करवट ले रहा मौसम, बौछारों के बन रहे आसार

तराई अंचल का मौसम अब करवट लेने लगा है। भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को अगले तीन दिन राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार यूपी के कुछ इलाकों में अगले 72 घंटों तक बादल छाए रहेंगे और रुक-रुक कर बारिश की बौछारें पड़ सकती हैं। बारिश के साथ 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी, जिससे दिन-रात दोनों का तापमान लुढ़केगा। हालाकि बुधवार को भी भीषण गर्मी से लोग परेशान दिखे।

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तराई में नौतपा के बीच लगातार पड़ रही भीषण गर्मी के बाद अब तापमान में 4-5 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। अधिकतम तापमान 44 डिग्री से घटकर 33-34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री से लुढ़ककर 22-23 डिग्री तक पहुंच सकता है। तेज हवाओं के कारण उमस में भी कमी आएगी, जिससे लोगों को चिलचिलाती धूप और लू से राहत मिलेगी। बुधवार को अधिकतम तापमान 42 व न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा है। अगले दो दिन यह तापमान और नीचे आएगा। इससे उमस भरी गर्मी व हीटवेव से तराई के लोगों को राहत मिलेगी।

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किसानों के लिए फायदेमंद हो सकती है बारिश

किसानों के लिए यह बारिश फायदेमंद मानी जा रही है। धान की नर्सरी डालने और सब्जी की फसलों को नमी मिलेगी। मौसम वैज्ञानिक डॉ सीताराम मिश्र ने बताया कि गुरुवार से तराई में मौसम करवट ले रहा है। 29 व 30 मई को तराई के मैदानी इलाकों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं संग हल्की बारिश की प्रबल संभावना बन रही है। इस दौरान तेज हवाओं संग बिजली चमकने की संभावना को देखते हुए सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। बताया कि बारिश के दौरान खुले खेतों और पेड़ों के नीचे शरण न लें। कच्चे मकानों और कमजोर दीवारों के पास न खड़े हों। ताकि आकाशीय बिजली गिरने पर चपेट में आने से बचा जा सके। बताया कि दो दिनों से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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