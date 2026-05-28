UP Weather: यूपी में गर्मी से राहत नहीं; बांदा 47.5 डिग्री पर तपा, 72 घंटों में बारिश के आसार

यूपी के बांदा जनपद में बुधवार को सुबह अचानक मौसम में बदलाव आया। आसमान में बादल छाने के बाद हलकी बूंदाबादी हुई, पर कुछ ही देर बाद तेज धूप निकल आई। पूरा जनपद दिन भर भीषण लू की चपेट में रहा।

यूपी के बांदा जनपद में बुधवार को सुबह अचानक मौसम में बदलाव आया। आसमान में बादल छाने के बाद हलकी बूंदाबादी हुई, पर कुछ ही देर बाद तेज धूप निकल आई। पूरा जनपद दिन भर भीषण लू की चपेट में रहा। आसमान से बरसते अंगारे व तपती धरती ने राहगीरों को कराहना पर मजबूर कर दिया। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को अधिकतम तापमान 47.5 व न्यूनतम 30.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गुरुवार को भी तेज तपिश व लू की संभावना बताई।

नौतपा में भी प्रचंड गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है। बुधवार को सुबह सात बजे से ही आसमान से अंगारे बरसे। दस बजे के बाद आठ किलोमीटर की गति से पश्चिमी हवा (लू) ने लोगों को जमकर झुलसाया। सिर व हाथ-पैर ढकने के बाद भी राहगीरों के मुंह से कराह निकलती रही। रास्ते में छाया में रुककर राहगीरों ने कहीं बेल का शर्वत तो कहीं गन्ने का जूस का सहारा लिया। शाम छह बजे तक गर्मी की वजह से सड़कों पर चहल-पहल कम नजर आई।

बाजार में भी सन्नाटे की स्थिति रही। हालांकि सुबह पांच बजे जब मौसम बदला और आसमान में घने बादल छाए व हलकी बूंदाबादी हुई तो लोगों को लगा कि प्रचंड गर्मी से अब बड़ी राहत मिलेगी,लेकिन पूरे दिन तपिश ने परेशान किया। कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉ.दिनेश शाहा ने बताया कि बुधवार को अधिकतम तापमान 47.5 व न्यूनतम 30.0 डिग्री दर्ज किया गया है। गुरुवार को अधिकतम तापमान 47 से ऊपर रहने का पूर्वानुमान है।

तराई में करवट ले रहा मौसम, बौछारों के बन रहे आसार तराई अंचल का मौसम अब करवट लेने लगा है। भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों को अगले तीन दिन राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार यूपी के कुछ इलाकों में अगले 72 घंटों तक बादल छाए रहेंगे और रुक-रुक कर बारिश की बौछारें पड़ सकती हैं। बारिश के साथ 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी, जिससे दिन-रात दोनों का तापमान लुढ़केगा। हालाकि बुधवार को भी भीषण गर्मी से लोग परेशान दिखे।

तराई में नौतपा के बीच लगातार पड़ रही भीषण गर्मी के बाद अब तापमान में 4-5 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। अधिकतम तापमान 44 डिग्री से घटकर 33-34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री से लुढ़ककर 22-23 डिग्री तक पहुंच सकता है। तेज हवाओं के कारण उमस में भी कमी आएगी, जिससे लोगों को चिलचिलाती धूप और लू से राहत मिलेगी। बुधवार को अधिकतम तापमान 42 व न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा है। अगले दो दिन यह तापमान और नीचे आएगा। इससे उमस भरी गर्मी व हीटवेव से तराई के लोगों को राहत मिलेगी।

किसानों के लिए फायदेमंद हो सकती है बारिश