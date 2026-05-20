UP Weather: देश में सबसे गर्म बांदा में टूटा तापिश का 37 साल का रिकॉर्ड, पारा 48 डिग्री के पार
यूपी के बुंदेलखंड में गर्मी ने जनपद बांदा में 37 वर्षों का रिकार्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग के मुताबिक जनपद बांदा पूरे देश में सबसे ज्यादा गर्म रहा। साथ ही 37 वर्ष पहले 48 डिग्री के ऊपर तापमान पहुंचा था। मंगलवार को पूरा जनपद में भीषण लू की चपेट में रहा।
यूपी के बुंदेलखंड में गर्मी ने जनपद बांदा में 37 वर्षों का रिकार्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग के मुताबिक जनपद बांदा पूरे देश में सबसे ज्यादा गर्म रहा। साथ ही 37 वर्ष पहले 48 डिग्री के ऊपर तापमान पहुंचा था। मंगलवार को पूरा जनपद में भीषण लू की चपेट में रहा। इससे आम जनजीवन प्रभावित रहा। तापमान 48.2 डिग्री पहुंचा तो दोपहर में ज्यादातर सड़कों व बाजार में सन्नाटा पसरा गया। सुबह से ही आसमान से अंगारे बरसे और धरती तवे की तरह तपती रही। मौसम विभाग ने बांदा जनपद को रेडजोन घोषित किया है। जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। लू से एक की मौत हुई है और हीटस्ट्रोक के शिकार 12 लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है।
नौतपा शुरू होने से छह दिन पहले पूरा जनपद भीषण लू की चपेट में हैं। आसमान साफ होने और राजस्थान की तरफ से आ रही गर्म हवाएं भीषण तपिश का सामना करना पड़ रहा है। इस वर्ष अप्रैल में ही तापमान अपने भीषण तेवर दिखा रहा है। अब मई माह के दूसरे पखवारे में भी तापमान में काफी इजाफा हो रहा है। मंगलवार को तपिश जानलेवा हो गई। सुबह सात बजे से ही आसमान से अंगारे बरसे। प्रचंड गर्मी ने सुबह दस बजे के बाद लोगों को घर में कैद होने पर मजबूर कर दिया।
तेज तपिश के बीच धरती तवे की तरह तपती रही। दोपहर एक बजे छह किलोमीटर की गति से लू के थपेड़े चले और राहगीरों को परेशान किया। पूरे दिन तेज धूप के चलते लोग सिर में अंगौछा बांधकर बाहर निकले। कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के मौसम विभागाध्यक्ष डॉ.दिनेश शाह ने बताया वर्ष 1998 में 19 मई को अधिकतम तापमान 49 डिग्री पहुंचा था। इसके बाद बांदा में 37 वर्ष बाद मंगलवार को अधिकतम तापमान 48.2 व न्यूनतम 32.0 डिग्री दर्ज किया गया है।
चित्रकूट: हीटवेव में झुलसने लगा बदन
चित्रकूट में मंगलवार को अधिकतम तापमान 46 डिग्री व न्यूनतम 29 डिग्री रहा। इसके साथ ही मौसम विभाग ने आगामी 24 मई तक हीटवेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर कृषि विज्ञान केन्द्र गनीवा के मौसम विभाग ने हीटवेट का ऑरेंज अलर्ट 24 मई तक जारी किया है।
बांदा रेड जोन घोषित, प्रशासन हुआ अलर्ट
बांदा जनपद में दो दिनों से तापमान 47 डिग्री के ऊपर है। मौसम विभाग ने दिनों में हीटवेव और भीषण लू चलने की संभावना जाहिर की है। बांदा जनपद को रेडजोन में शामिल किया गया है। एडीएम कुमार धर्मेंद्र ने आम जनमानस से सतर्कता एवं जरूरी बचाव के उपाय करने की अपील की गई है।
भीषण गर्मी में अच्छी सेहत के लिए अपनाएं ये उपाय
- सिर्फ प्यास लगने पर ही नहीं, बल्कि नियमित अंतराल पर पानी पीते रहें
- भरी दोपहरी बाहर न निकलें, निकलते समय सिर और चेहरे को ढकें
- हल्के रंग और सूती कपड़े पहनें, घर से खाली पेट कतई नहीं निकलें
- तरबूज, खरबूजा, खीरा और ककड़ी खूब खाएं, तला-भुना खाना कम करें
- चाय-कॉफी, कोल्ड ड्रिंक कम लें, कैफीन डिहाइड्रेट कर सकती।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें