UP Weather AQI: पश्चिम यूपी की हवा जहरीली, पूर्व में हवा की दिशा बदली, अब बढ़ेगी ठंड

संक्षेप: यूपी के कई शहरों में वायु प्रदूषण के कारण एक्यूआई तेजी से बढ़ा है। पश्चिम यूपी में एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में है। वहीं, पूर्वी यूपी में एक्यूआई बढ़ा है लेकिन हवा की दिशा बदलने से वायु प्रदूषण पश्चिम के मुकाबले कम रहा। वहीं, तापमान भी अभी स्थिर है और जल्द ठंड बढ़ने की संभावना है।

Tue, 21 Oct 2025 11:51 AMSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
यूपी के कई शहरों में वायु प्रदूषण के कारण एक्यूआई तेजी से बढ़ा है। पश्चिम यूपी में एक्यूआई बेहद खराब श्रेणी में है। वहीं, पूर्वी यूपी में एक्यूआई बढ़ा है लेकिन हवा की दिशा बदलने से वायु प्रदूषण पश्चिम के मुकाबले कम रहा। वहीं, तापमान भी अभी स्थिर है और जल्द ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में सुबह और रात में सर्दी के अहसास के साथ अब दिन में भी ठंड महसूस होगी।

वहीं, पूर्वी यूपी में हवा की दिशा बदलते ही तापमान में वृद्धि शुरू हो गई है। एक दो दिन में हल्के बादलों के कारण दिन के तापमान में मामूली कमी आ सकती है लेकिन रात के तापमान में वृद्धि होगी। मौसम विभाग के अनुसार, मध्य प्रदेश से सटे प्रदेश के हिस्सों में गरज चमक की संभावना बनी रहेगी। अब हवा की दिशा दक्षिण पूर्वी हो गई है। सोमवार को अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री से घटकर 32.7 डिग्री सेल्सियस हो गया।

हवा जहरीली

एक्यूआई की बात करें तो दिवाली के बाद से दिल्ली से सटे पश्चिम यूपी के शहरों की हवा जहरीली हो गई है। मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, हापुड़, खुर्जा, बुलंदशहर और आस-पास के कई इलाकों में एक्यूआई 250 के पार रहा है। इसके अलावा अन्य कई शहरों में भी 200 के पार एक्यूआई दर्ज किया गया है। हवा की गुणवत्ता बेहद खराब बताई जा रही है।

बदलेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, मध्य प्रदेश समेत आसपास के राज्यों में घने बादल रहेंगे। इसका असर कानपुर समेत सीमावर्ती जिलों पर पड़ सकता है। यदि बादलों की आवाजाही अधिक हुई और निचले बादल हुए तो गरज चमक हो सकती है। फिलहाल दक्षिण बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है जिसके 48 घंटों के बाद अवसाद में बदलने की संभावना है। अरब सागर में आए विक्षोभ से भी बदलाव की शुरुआत हो गई है। कई राज्यों समेत उत्तर प्रदेश में भी हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, तापमान में मामूली उतार चढ़ाव बना रहेगा। बादलों की आवाजाही हुई तो इससे दिन के तापमान में कमी आ सकती है। अभी बारिश की संभावना नहीं है।

