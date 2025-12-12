UP Weather: बादलों की आवाजाही के साथ सताएगी गलन वाली हवा, आज घने कोहरे का अलर्ट

संक्षेप: पश्चिमी विक्षोभ के असर से शुरू हुई बादलों की आवाजाही ने धूप पर पहरा रखा। नतीजतन गुरुवार को बादलों की ओट से निकली धूप पर गलन वाली हवा भारी पड़ रही थी। मौसम विभाग ने शुक्रवार को सुबह शाम कोहरे का अलर्ट जारी किया है।

पश्चिमी विक्षोभ के असर से शुरू हुई बादलों की आवाजाही ने धूप पर पहरा रखा। नतीजतन गुरुवार को बादलों की ओट से निकली धूप पर गलन वाली हवा भारी पड़ रही थी। मौसम विभाग ने शुक्रवार को सुबह शाम कोहरे का अलर्ट जारी किया है। शहर के बाहरी इलाकों में असर ज्यादा रह सकता है।

मौसम विभाग का अनुमान है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से हवा का रुख पुरवा हो सकता है। पुरवा हवा में नमी होने से तापमान में बढ़ोतरी होती है, गलन से भी थोड़ी राहत मिलती है। ऐसे में आने वाले दो तीन दिन में तापमान दो से तीन डिग्री बढ़ सकता है। बावजूद इसके सर्दी शहर को अब तक इतना जकड़ चुकी है कि यह राहत भी मामूली साबित हो सकती है।

वहीं, गुरुवार को सुबह हल्का कोहरे की परत के पीछे धूप काफी देर छिपी रही। इसके बाद सूर्य के स्पष्ट दर्शन हुए लेकिन हल्की धुंध आमसान पर फिर भी छाई थी। देर शाम शहर के बाहरी इलाकों में हल्का कोहरा छा गया। हवा में नमी बढ़ने से कोहरा छाने की संभावना बढ़ गई है।

2.5 डिग्री गिरा अधिकतम तापमान कोहरे के बीच गुरुवार को अधिकतम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस गिरने से लोगों ने काफी ठंड महसूस की। सुबह के समय विजिबिलटी बमुश्किल 200 मीटर रही। गुरुवार सुबह करीब 8.30 बजे तक कोहरे की चादर सड़कों पर लिपटी थी। हल्की हवाओं के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिली। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ऐसे में यात्रियों व नौकरी के लिए निकले लोग भी परेशान दिखे। सुबह सात बजे तक विजिबिलटी 200 मीटर भी नहीं थी।