UP Weather: बारिश से ठंड के बाद अब फिर बदला मौसम, तेज धूप से बढ़ा तापमान

यूपी में मौसम ने एक ही दिन में करवट बदल ली। बुधवार को जहां दिनभर धूप न निकलने और ठंडी हवाएं चलने से लोगों को ठिठुरन का सामना करना पड़ा था, वहीं गुरुवार को तेज धूप निकलने से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया और लोगों को हल्की गर्मी का अहसास हुआ। बुधवार सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे। सर्द हवाओं के कारण वातावरण में ठंडक बनी रही। दिनभर धूप नहीं निकलने से बाजारों और सड़कों पर भी सामान्य दिनों की अपेक्षा कम चहल-पहल देखने को मिली थी।

बुधवार को दिन अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा।वहीं गुरुवार को सुबह से ही मौसम साफ रहा और तेज धूप खिली। धूप की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अधिकतम तापमान में छह डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। गुरुवार को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस ही रहा। तेज धूप निकलने से लोगों ने राहत की सांस ली। धूप के कारण घरों की छतों और पार्कों में लोग धूप सेंकते नजर आए।

हालांकि दोपहर के समय तेज धूप के चलते कुछ लोगों को हल्की गर्मी भी महसूस हुई। मौसम में आए इस अचानक बदलाव से दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय मौसम परिवर्तनशील है, इसलिए लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। सुबह और शाम ठंडक रहने के कारण हल्के गर्म कपड़े पहनना अभी भी जरूरी है, जबकि दिन में धूप के अनुसार कपड़ों का चयन करना चाहिए।

फिर चढ़ेगा पारा बुधवार को कई इलाकों में हुई हल्की बारिश और घने बादलों के कारण अधिकतम तापमान में आई उल्लेखनीय गिरावट के बाद गुरुवार को फिर तेजी से तापमान में बढोतरी दर्ज की गई। दिन भर धूप खिलने से, हवा चलने के कारण मौसम खुशनुमा रहा। हालांकि दोपहर में लोगों को तेज धूप का एहसास हुआ। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में न्यूनतम तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान में 5-7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में उत्तर-पश्चिमी दिशा से 11 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवाएं चलीं।