UP Weather: बारिश से ठंड के बाद अब फिर बदला मौसम, तेज धूप से बढ़ा तापमान

यूपी में मौसम ने एक ही दिन में करवट बदल ली। बुधवार को जहां दिनभर धूप न निकलने और ठंडी हवाएं चलने से लोगों को ठिठुरन का सामना करना पड़ा था, वहीं गुरुवार को तेज धूप निकलने से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया और लोगों को हल्की गर्मी का अहसास हुआ।
बुधवार को दिन अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा।वहीं गुरुवार को सुबह से ही मौसम साफ रहा और तेज धूप खिली। धूप की तीव्रता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अधिकतम तापमान में छह डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई। गुरुवार को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस ही रहा। तेज धूप निकलने से लोगों ने राहत की सांस ली। धूप के कारण घरों की छतों और पार्कों में लोग धूप सेंकते नजर आए।
हालांकि दोपहर के समय तेज धूप के चलते कुछ लोगों को हल्की गर्मी भी महसूस हुई। मौसम में आए इस अचानक बदलाव से दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय मौसम परिवर्तनशील है, इसलिए लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। सुबह और शाम ठंडक रहने के कारण हल्के गर्म कपड़े पहनना अभी भी जरूरी है, जबकि दिन में धूप के अनुसार कपड़ों का चयन करना चाहिए।
फिर चढ़ेगा पारा
बुधवार को कई इलाकों में हुई हल्की बारिश और घने बादलों के कारण अधिकतम तापमान में आई उल्लेखनीय गिरावट के बाद गुरुवार को फिर तेजी से तापमान में बढोतरी दर्ज की गई। दिन भर धूप खिलने से, हवा चलने के कारण मौसम खुशनुमा रहा। हालांकि दोपहर में लोगों को तेज धूप का एहसास हुआ। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में न्यूनतम तापमान में 3-4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान में 5-7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में उत्तर-पश्चिमी दिशा से 11 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवाएं चलीं।
मौसम विभाग का कहना है कि 22 फरवरी से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की संभावना है। जिसके कारण यूपी के मौसम में मामूली बदलाव हो सकता है। इसके लिए फिलहाल कोई अलर्ट जारी नहीं हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 6 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 1-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। ये तापमान सामान्य से अधिक (1.6 डिग्री सेल्सियस से 3.0 डिग्री सेल्सियस) से लेकर काफी अधिक (3.1 डिग्री सेल्सियस से 5.0 डिग्री सेल्सियस) रहने की संभावना है। अगले 7 दिनों के दौरान आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा हालांकि 23 फरवरी 2026 के, जब आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। अगले 7 दिनों तक सुबह के समय हल्का कुहासा रहने की संभावना है।
