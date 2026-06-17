UP Weather: देश में सबसे गर्म रहा प्रयागराज, अब यूपी में धूल भरी आंधी का अलर्ट
यूपी में दिनभर की चिपचिपी गर्मी और उमस से लोग परेशान हैं। वहीं, प्रयागराज देश का सबसे गर्म शहर रहा। अभी यूपी में बारिश के आसार कम है। अगले दो दिन धूल भरी आंधी का भी अलर्ट जारी किया गया है। अभी मॉनसून आने में समय बताया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में मौसम हर दिन अलग रंग दिखा रहा है। कई इलाकों में दिनभर तेज धूप और उमस भरी गर्मी सता रही है तो रात में आंधी से मौसम बदल रहा है। हालांकि बारिश का अभी भी इंतजार करना पड़ रहा है। इसी बीच मंगलवार को उत्तर प्रदेश का प्रयागराज देश में सबसे गर्म शहर रहा। यहां तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस बीच मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया है। अभी बारिश न होने तक प्रयागराज में भीषण गर्मी की मार झेलनी पड़ेगी।
मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों में उत्तर प्रदेश में इस दौरान धूल भरी आंधी, बिजली गिरने और 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। हालांकि मॉनसून और बारिश के लिए इंतजार थोड़ा और करना होगा। ऐसे में उमस भरी गर्मी के साथ धूल भरी आंधी चलेगी।
अभी बारिश की बजाय हीटवेव से पड़ेगा पाला
जून मध्य के बाद भी बारिश की बजाय अत्यधिक गर्मी और लू से पाला पड़ने वाला है। मौसम विभाग ने पश्चिम यूपी के लिए फिर 19 जून से हीटवेव चलने का अलर्ट जारी किया है। चार दिनों तक गर्म हवाओं की मार पड़ने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को आंधी संग मामूली बारिश के आसार हैं। इसके बाद तेजी से गर्मी बढ़ेगी। 18 जून को हालात सामान्य रहेंगे लेकिन 19 जून से तापमान में झटके से बढ़ोत्तरी हो सकती है।
ऐसे में दिन का तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। रात के तापमान में भी इजाफा होगा। आने वाली 27 जून तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहेगा। 28 जून से हल्की बारिश की शुरूआत के आसार जताए गए हैं। इधर मंगलवार को अधिकतम तापमान 37.7 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। जबकि न्यूनतम तापमान 24.0 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।
तीन दिन तक बारिश के आसार कम
अगले तीन दिनों में मौसम के मिजाज में फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इस दौरान बारिश की संभावना काफी कम है। वहीं, अगले 15 दिनों में भी अच्छी बारिश की संभावना नहीं है। मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि मॉनसून की गति धीमी पड़ने से अभी कुछ दिन इंतजार करना होगा। अगले तीन दिनों तक कई जिलों में बारिश नहीं होने की संभावना है। पूरे महीने मानसून का आना मुश्किल ही है। बारिश न होने का असर तापमान पर भी दिखाई देने लगा है। तापमान में वृद्धि के कारण गर्मी झेलनी पड़ रही है।
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें