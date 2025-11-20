Hindustan Hindi News
UP Weather: यूपी के कई जिले बने कोल्ड आईलैंड, अब धुंध छाने के आसार

संक्षेप: पुरवइया हवा चलने से रात का तापमान भले ही बढ़ गया हो लेकिन दिन का पारा घट गया। बुधवार को सीजन (नवंबर) का सबसे कम अधिकतम पारा रिकॉर्ड किया गया। रात का पारा 12वें दिन फिर 10 डिग्री या इससे नीचे रहा। बुधवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा।

Thu, 20 Nov 2025 02:08 PMSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
पुरवइया हवा चलने से रात का तापमान भले ही बढ़ गया हो लेकिन दिन का पारा घट गया। बुधवार को सीजन (नवंबर) का सबसे कम अधिकतम पारा रिकॉर्ड किया गया। रात का पारा 12वें दिन फिर 10 डिग्री या इससे नीचे रहा। बुधवार को न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा। यह सामान्य से 02.5 डिग्री कम है। कुल 19 दिवसों में 12 दिन तापमान 10 या इससे नीचे रहा है। केवल तीन बार ही न्यूनतम पारा 10 डिग्री रहा है। अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रहा। यह भी सामान्य से कम रहा।

दिन के तापमान में 1.8 डिग्री की कमी आई है। नवंबर में अब तक सबसे कम दिन का तापमान 27.3 डिग्री रहा है। बुधवार को पारा इससे भी कम हो गया। धुंध और कोहरे के कारण दिन के तापमान में कमी का पूर्वानुमान लगाया गया था। यूपी में कानपुर और आसपास के जिले कोल्ड आईलैंड बन गए हैं। यहां 07 नवंबर से तापमान गिरना शुरू हुआ जो आगे भी जारी है। हमीरपुर, बांदा, औरैया, इटावा, हरदोई, फतेहपुर, कन्नौज,फर्रुखाबाद, उन्नाव व कानपुर देहात आदि जिले भी सर्द रहे हैं।

कानपुर के आसपास के जिन जिलों में ग्रीष्मकाल के दौरान पारा अधिक रहा है,वहां उतनी ही कमी रही है। अन्य जिलों में न्यूनतम तापमान 02 से 03 डिग्री अधिक रहा है। मौसम विभाग कानपुर के सीएसए, अजय मिश्रा ने कहा कि 24 से 25 नवंबर तक ऐसी ही स्थितियां चलेंगी। दिन के तापमान में कमी आ सकती है। रात का पारा एक से दो डिग्री बढ़ सकता है। रात, सुबह और शाम को सर्दी का अधिक अहसास बना रहेगा।

स्थिर चल रहा तापमान धुंध छाने के आसार

मौसम विभाग के मुताबिक 25 नवंबर तक तापमान में बड़े बदलाव के आसार नहीं हैं। सुबह धुंध या हल्का कोहरा छाया रह सकता है। हाइवे, एक्सप्रेस-वे जैसे खुले इलाकों में इसका अधिक प्रभाव हो सकता है। इसलिए सुबह और देर रात यात्रा करना ठीक नहीं है। इधर, बुधवार को अधिकतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.9 डिग्री कम होकर 12.0 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। आर्द्रता का अधिकतम 93% रही।

हवा न चलने, नमी बढ़ने से दिक्कत

नमी लगातार बढ़ रही है। सुबह और शाम की गलन का स्तर भी बढ़ गया है। जबकि हवा चल नहीं रही हैं। इससे प्रदूषण कारक तत्व निचली सतह पर जमा हो गए हैं। तेज धूप न निकलने की स्थिति में यह कण अधिक ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। यह सांस के जरिए शरीर के अंदर प्रवेश करके समस्याएं खड़ी कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक हाल-फिलहाल बारिश या तेज हवा चलने के आसार भी नहीं हैं। इसलिए, फिलहाल प्रदूषण कम होने की संभावना नहीं है।

