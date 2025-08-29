UP Weather Report IMD Predicts Heavy Rain in next 3 hours Alert in Western cities UP Weather: अगले 3 घंटों में हो सकती है भीषण बारिश, पश्चिम यूपी के इन जिलों में अलर्ट, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को पश्चिम यूपी और आसपास के इलाकों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। वहीं, पूर्वी यूपी में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

Fri, 29 Aug 2025 10:51 AM
मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को पश्चिम यूपी और आसपास के इलाकों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। वहीं, पूर्वी यूपी में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में राजधानी लखनऊ के अलावा कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, बरेली में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बताई गई है। वहीं, अगले 3 घंटों में अमरोहा, बुलंदशहर, जी.बी.नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ में कुछ स्थानों पर गरज/बिजली के साथ भारी बारिश होने की संभावना है।

अन्य संभावित प्रभावित क्षेत्रों में मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, खुर्जा और आस-पास के इलाके शामिल हैं। राजधानी के लिए मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा जारी पूर्वानुमान में आमतौर पर बादल छाए रहने और कुछ ही स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। दिन के लिए कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 32 डिग्री सेल्सियस और 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया है। बारिश के बाद इसमें उतार-चढ़ाव देखा जा सकता है।

इस बीच भारी बारिश के कारण प्रयागराज, वाराणसी और खुर्जा के आस-पास के इलाकों की नदियों का जलस्तर बढ़ने की भी चेतावनी है। अधिकारियों ने जलस्तर में और वृद्धि की चेतावनी दी है और संभावित निकासी पर नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा, अपने पूर्वानुमान में, मौसम विभाग ने अगले 6-7 दिनों तक कुछ स्थानों पर भारी बारिश जारी रहने की संभावना जारी की है। यूपी में 29, 30 अगस्त और 1 व 2 सितंबर को कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। पूरे सप्ताह अधिकांश हिस्सों में गरज और बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

