UP Weather: अगले 3 घंटों में हो सकती है भीषण बारिश, पश्चिम यूपी के इन जिलों में अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को पश्चिम यूपी और आसपास के इलाकों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। वहीं, पूर्वी यूपी में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में राजधानी लखनऊ के अलावा कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, बरेली में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बताई गई है। वहीं, अगले 3 घंटों में अमरोहा, बुलंदशहर, जी.बी.नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ में कुछ स्थानों पर गरज/बिजली के साथ भारी बारिश होने की संभावना है।

अन्य संभावित प्रभावित क्षेत्रों में मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, खुर्जा और आस-पास के इलाके शामिल हैं। राजधानी के लिए मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा जारी पूर्वानुमान में आमतौर पर बादल छाए रहने और कुछ ही स्थानों पर बारिश की संभावना जताई गई है। दिन के लिए कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 32 डिग्री सेल्सियस और 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान जताया है। बारिश के बाद इसमें उतार-चढ़ाव देखा जा सकता है।