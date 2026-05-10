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UP Weather: यूपी में दो दिन आंधी-बारिश का अलर्ट, बढ़ रही गर्मी से मिलेगी राहत

Srishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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यूपी में पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। गर्मी में भी मौसम सुहाना बना हुआ है। शनिवार को भी एकबारगी फिर मौसम का मिजाज बदल गया। विभिन्न क्षेत्रों में तेज आंधी के साथ हुई बारिश होने से मौसम पूरी तरह सुहाना हो गया।

UP Weather: यूपी में दो दिन आंधी-बारिश का अलर्ट, बढ़ रही गर्मी से मिलेगी राहत

यूपी में पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। गर्मी में भी मौसम सुहाना बना हुआ है। शनिवार को भी एकबारगी फिर मौसम का मिजाज बदल गया। विभिन्न क्षेत्रों में तेज आंधी के साथ हुई बारिश होने से मौसम पूरी तरह सुहाना हो गया। दोपहर बाद अचानक आसमान में काले बादल छा गए और देखते ही देखते तेज हवाएं चलने लगीं। इसके बाद हुई झमाझम बारिश से लोगों को राहत मिली। बारिश होने से शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। हालांकि सुबह से आसमान साफ था, ऐसा लग रहा था कि अब गर्मी अपने रूप में दिखेगी।

मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षेभ और स्थानीय मौसमी प्रभावों के कारण यूपी के कई जिले के मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। आने वाले एक-दो दिनों तक आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। शनिवार की सुबह तेज धूप और उमस भरी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल रहा। दिन चढ़ने के साथ तापमान में बढ़ोतरी हुई और लोगों को गर्म हवाओं का सामना करना पड़ा। हालांकि शाम होते-होते मौसम ने अचानक करवट ली और आसमान में घने काले बादल छा गए। इसके बाद कई इलाकों में झमाझम बारिश शुरू हो गई। देर रात तक रुक-रुककर बारिश होती रही, जिससे मौसम सुहाना हो गया।

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मौसम विभाग का अलर्ट

मौसम विभाग ने यूपी के क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लखनऊ सहित आसपास के क्षेत्रों में 15 मई तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार इस दौरान गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश, तेज हवा और वज्रपात हो सकते हैं। कुछ इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम केंद्र के अनुसार यूपी में अगले कुछ दिनों तक अधिकतम तापमान 31 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है।

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रविवार को 60 किमी प्रतिघंटे तक की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विज्ञान विभाग ने इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही गरज के साथ ही ओला गिरने और बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार को जारी पूर्वानुमान में इसकी संभावना जताई है। पिछले 24 घंटे में जहां अधिकतम तापमान में वृद्धि तो न्यूनतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बनने वाले निम्न दबाव का प्रभाव है। वहीं, लगातार पुरवा हवा चलने के कारण बारिश हो रही है। आगे भी इसका प्रभाव अभी दो तीन दिनों तक बना रह सकता है।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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