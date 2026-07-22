UP Rain: यूपी में बादल बरसने से गिरा दिन-रात का पारा, आज भी भारी बारिश के आसार
मौसम विभाग ने बुधवार को भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगले एक-दो दिनों तक रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी रह सकता है, जिससे मौसम सुहावना बना रहेगा।
UP Rain: यूपी के कई इलाकों में पिछले दो दिन से हो रही झमाझम बारिश से शहर से गांव तक हर किसी को राहत मिली। बारिश के चलते दिन-रात के तापमान में कमी होने के साथ गर्मी और उमस में कमी हुई। मंगलवार को सुबह धूप निकली लेकिन दोपहर में बारिश शुरू हो गयी जो रुक-रुक कर देर रात तक जारी रही। हालांकि शहरों में जगह-जगह जलभराव होने से लोगों को परेशानी हुई। सोमवार को हुई बारिश का पानी निकल भी नहीं पाया था लेकिन मंगलवार की बारिश ने परेशानी और बढ़ा दी।
सोमवार को जहां 96.3 मिमी बारिश हुई वहीं मंगलवार शाम तक 6.8 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गयी। यानी कुल 103.1 मिमी बारिश दर्ज की गयी। मंगलवार को अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि सोमवार को अधिकतम तापमान 33.6 सेल्सियस था। यानी एक दिन में अधिकतम तापमान में 0.2 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज गयी। सोमवार की रात का न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस माह का सबसे कम न्यूनतम तापमान रहा। रविवार की रात का न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस था। यानी 24 घंटे में न्यूनतम तापमान एक डिग्री सेल्सियस कम हो गया।
बारिश से गर्मी पर ब्रेक, अभी और बरसेंगे बादल
सोमवार देर रात यूपी में हुई बारिश से गर्मी एवं उमस पर फिलहाल ब्रेक कायम रहा। 24 जुलाई तक क्षेत्र में मध्यम से भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार 22 जुलाई को भारी बारिश होने के आसार हैं। 23 से 27 जुलाई तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज-चमक के बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को मेरठ में दिन-रात का तापमान 31.5 एवं 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ जो सामान्य से 1.8 एवं 1.1 डिग्री सेल्सियस कम है। बीते 24 घंटे में मेरठ में 30.7 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही 21 जुलाई तक मेरठ में बारिश का ग्राफ 422.1 मिमी पहुंच गया है। मंगलवार को दिन के तापमान में 2.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई।
पिछले दो दिनों से हो रही बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया। सोमवार देर रात फिर शुरू हुई बारिश मंगलवार सुबह करीब आठ बजे तक लगातार होती रही, जबकि पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहे। बारिश के चलते अधिकतम तापमान में करीब आठ डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली। वहीं, मौसम में हल्की ठंडक घुलने से बिजली की मांग भी थोड घट गई है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें