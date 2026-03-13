UP Weather: अगले दो दिन भीषण गर्मी फिर बारिश के आसार, 50 किमी की स्पीड से चलेंगी तेज हवाएं

होली के बाद से यूपी में गर्मी ने तेवर दिखना शुरू कर दिया था। दिन का पारा तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। भीषण गर्मी अभी से लोगों को परेशान करने लगी है। गुरुवार को अधिकतम पारा 38 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की मानें तो रविवार से मौसम में परिवर्तन के संकेत हैं।

होली के बाद से यूपी में गर्मी ने तेवर दिखना शुरू कर दिया था। दिन का पारा तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। भीषण गर्मी अभी से लोगों को परेशान करने लगी है। गुरुवार को अधिकतम पारा 38 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की मानें तो रविवार से मौसम में परिवर्तन के संकेत हैं। बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चलेंगी। बूंदाबांदी हो सकती है। फरवरी के महीने से ही मौसम ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए थे। होली के बाद से दिन का पारा तेजी से ऊपर चढ़ने लगा है। स्थिति ये है कि दिन में तापमान 38.2 डिग्री के करीब पहुंच गया है। जबकि, रात का पारा अभी 19.1 डिग्री पर है।

दिन में पारा सामान्य से 12.2 डिग्री सेल्सियस ऊपर मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को दिन में तापमान सामान्य से 12.3 डिग्री अधिक रिकॉर्ड हुआ जो अप्रत्याशित है। रात का तापमान भी सामान्य से 5.6 डिग्री अधिक रहा। बुधवार के सापेक्ष दिन-रात के तापमान में क्रमश: 1.1 एवं 0.1 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन फिर चार से पांच डिग्री की गिरावट के आसार हैं।

बता दें कि अभी भी यूपी में रात के समय हल्की सर्दी महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार यूपी में तीन दिनों तक इसी प्रकार मौसम रहेगा। रविवार से बदलाव की संभावना है। तेज हवा के साथ बिजली कड़कने और बूंदाबादी से राहत मिल सकती है। जानकारों का कहना है कि मार्च के महीने में तापमान ने अप्रैल का एहसास करा दिया है।

15-16 को आंधी-बारिश के आसार समय से पहले गर्मी से जूझ रहे यूपी में तेज आंधी और बारिश दस्तक देने जा रही है। 15-16 मार्च को वेस्ट यूपी में 30-50 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज आंधी एवं बारिश के आसार हैं। पहाड़ों पर पहुंच रहे सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के बीच उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में प्री-मानूसनी सीजन की ये पहली और तेज मौसमी गतिविधियां हो सकती हैं। आंधी-बारिश से ना केवल गेहूं की फसल प्रभावित होगी बल्कि आम को भी व्यापक नुकसान होने की आशंका है। इस साल आम पर अच्छा बौर है, लेकिन संभावित बारिश से गिर जाएगा।