Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

UP Weather: अगले दो दिन भीषण गर्मी फिर बारिश के आसार, 50 किमी की स्पीड से चलेंगी तेज हवाएं

Mar 13, 2026 09:52 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
share

होली के बाद से यूपी में गर्मी ने तेवर दिखना शुरू कर दिया था। दिन का पारा तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। भीषण गर्मी अभी से लोगों को परेशान करने लगी है। गुरुवार को अधिकतम पारा 38 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की मानें तो रविवार से मौसम में परिवर्तन के संकेत हैं।

UP Weather: अगले दो दिन भीषण गर्मी फिर बारिश के आसार, 50 किमी की स्पीड से चलेंगी तेज हवाएं

होली के बाद से यूपी में गर्मी ने तेवर दिखना शुरू कर दिया था। दिन का पारा तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। भीषण गर्मी अभी से लोगों को परेशान करने लगी है। गुरुवार को अधिकतम पारा 38 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया गया है। मौसम विभाग की मानें तो रविवार से मौसम में परिवर्तन के संकेत हैं। बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चलेंगी। बूंदाबांदी हो सकती है। फरवरी के महीने से ही मौसम ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए थे। होली के बाद से दिन का पारा तेजी से ऊपर चढ़ने लगा है। स्थिति ये है कि दिन में तापमान 38.2 डिग्री के करीब पहुंच गया है। जबकि, रात का पारा अभी 19.1 डिग्री पर है।

दिन में पारा सामान्य से 12.2 डिग्री सेल्सियस ऊपर

मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को दिन में तापमान सामान्य से 12.3 डिग्री अधिक रिकॉर्ड हुआ जो अप्रत्याशित है। रात का तापमान भी सामान्य से 5.6 डिग्री अधिक रहा। बुधवार के सापेक्ष दिन-रात के तापमान में क्रमश: 1.1 एवं 0.1 डिग्री की बढ़ोतरी हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन फिर चार से पांच डिग्री की गिरावट के आसार हैं।

ये भी पढ़ें:LPG Crisis: एलपीजी की किल्लत से डीजल चूल्हे तैयार, बाजार में इंडक्शन और ओवन खत्म

बता दें कि अभी भी यूपी में रात के समय हल्की सर्दी महसूस हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार यूपी में तीन दिनों तक इसी प्रकार मौसम रहेगा। रविवार से बदलाव की संभावना है। तेज हवा के साथ बिजली कड़कने और बूंदाबादी से राहत मिल सकती है। जानकारों का कहना है कि मार्च के महीने में तापमान ने अप्रैल का एहसास करा दिया है।

ये भी पढ़ें:राम मंदिर में सात दिवसीय अनुष्ठान शुरू, राष्ट्रपति के आगमन पर होगी पूर्णाहुति

15-16 को आंधी-बारिश के आसार

समय से पहले गर्मी से जूझ रहे यूपी में तेज आंधी और बारिश दस्तक देने जा रही है। 15-16 मार्च को वेस्ट यूपी में 30-50 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज आंधी एवं बारिश के आसार हैं। पहाड़ों पर पहुंच रहे सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के बीच उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में प्री-मानूसनी सीजन की ये पहली और तेज मौसमी गतिविधियां हो सकती हैं। आंधी-बारिश से ना केवल गेहूं की फसल प्रभावित होगी बल्कि आम को भी व्यापक नुकसान होने की आशंका है। इस साल आम पर अच्छा बौर है, लेकिन संभावित बारिश से गिर जाएगा।

ये भी पढ़ें:अलविदा की नमाज पर हाईअलर्ट के बीच लखनऊ में रूट डायवर्ट, देखें कहां रास्ते बंद

धूलभरी धुंध से एक्यूआई बिगड़ा

बलूचिस्तान, थार मरुरस्थल और मध्य पाकिस्तान से उड़कर उत्तर भारत के आसमान में पहुंची धूल के असर से यूपी के कई शहरों की हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बन रही है। गुरुवार को कई शहरों का एक्यूआई 200 के पार दर्ज हुआ जो खराब श्रेणी में आता है। अपराह्नन तीन बजे के बाद से इन प्रदूषकों में गिरावट का दौर शुरू हुआ।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
UP Weather UP Weather News UP Weather Report अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |