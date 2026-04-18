UP Weather: बांदा में 45.4 डिग्री तापमान से बरसी आग, पश्चिम यूपी में आंधी-बारिश ने दिलाई राहत
यूपी के बुंदेलखंड में जनपद बांदा अप्रैल माह में गर्मी के रिकार्ड बना रहा है। शुक्रवार को झुलसाने वाली गर्मी पड़ी। जिले में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पास चला गया। अधिकतम पारा 45.4 डिग्री व न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
यूपी के बुंदेलखंड में जनपद बांदा अप्रैल माह में गर्मी के रिकार्ड बना रहा है। शुक्रवार को झुलसाने वाली गर्मी पड़ी। जिले में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पास चला गया। अधिकतम पारा 45.4 डिग्री व न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पूर्वा हवाओं की वजह तपिश के साथ उमस भरी गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ाई। दोपहर में जैसे आग बरसी। शुक्रवार को सुबह से गर्मी की तपिश से लोग परेशान दिखे।
सुबह स्कूल जाते अभिभावक अपने बच्चों को धूप से बचाव करते नजर आए। वहीं शहर के महाराणा प्रताप चौक, बस अड्डे में लोग छांव ढूढते नजर आए। वहीं पेय पदार्थ गन्ने का जूस आदि लेकर प्यास बुझाते दिखे। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को सुबह से ऊंचे बादलो की आवाजाही से धूप थोड़ी सी नरम होने के साथ अरब सागर से आ रही नमी के कारण उमस भी हो सकती है। एक डिग्री तक तापमान बढ़ सकता है।
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, प्रदेश में इस समय शुष्क और गर्म हवाओं का प्रभाव बना हुआ है, जिसके कारण तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि बांदा और आसपास क्षेत्रों में आगामी दो दिनों तक हल्की बदली हो सकती है। फिलहाल मौसम गर्म होने लगा है।
आंधी और बारिश ले उड़ी शहर की बिजली, कई जगह गिरे पेड़
पश्चिम यूपी के मेरठ में शुक्रवार शाम को आंधी और बारिश ने गर्मी से राहत दिलाई है। मौसम में अचानक हुए बदलाव से तापमान में कमी आई है। दिनभर शुक्रवार को बादलों की आवाजाही रही और शाम में आंधी के बाद बारिश हुई। भीषण आंधी और बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। तेज हवाओं के कारण शहर की बिजली आपूर्ति पूरी तरह चरमरा गई, जिससे एक दर्जन से अधिक बिजलीघर क्षेत्रों में तीन से चार घंटे तक ब्लैकआउट रहा। कई स्थानों पर पेड़ों की टहनियां टूटकर हाई-टेंशन लाइनों पर गिर गईं, जिससे फाल्ट हो गए। पुलिस लाइन के पास एक पेड़ गिर गया।
आंधी से सिविल लाइन क्षेत्र में तीन घंटे से अधिक समय तक आपूर्ति ठप रही। किशनपुरा और घंटाघर क्षेत्रों में करीब 2 घंटे तक लोग अंधेरे में रहे। गंगानगर, सूरजकुंड, रेलवे रोड, रामलीला ग्राउंड, पल्लवपुरम, रोहटा रोड, लिसाड़ी गेट, मेडिकल और नौचंदी जैसे इलाकों में भी 2 से ढाई घंटे तक बिजली गुल रही। विद्युत विभाग के अधिकारियों के अनुसार, आंधी शुरू होते ही सुरक्षा की दृष्टि से कई फीडरों की सप्लाई बंद कर दी गई थी।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें