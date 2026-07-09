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यूपी में कल का मौसम, 10 जुलाई: दस जिलों में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट, पांच जिलों में स्कूल बंद

By Yogesh Yadav
लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ मुख्य संवाददाता
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यूपी में मानसूनी बारिश आफत बन गई है। पश्चिमी यूपी में सड़कों पर सैलाब दिखाई दे रहा है। बिजनौर का मेरठ और मुजफ्फरनगर से सीधा संपर्क टूट गया है। इस बीच, मौसम विभाग ने दस जिलों में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।

यूपी में कल का मौसम, 10 जुलाई: दस जिलों में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट, पांच जिलों में स्कूल बंद

यूपी में बारिश ने कहर ढा दिया है। खासकर पश्चिमी यूपी में तीन दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण सड़कों पर सैलाब दिख रहा है। सघन हुई मानसूनी ट्रफ लाइन के कारण मंगलवार से शुरू हुआ भारी बारिश का दौर गुरुवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। लगातार हो रही बारिश से वेस्ट यूपी की रफ्तार थम गई। बीते 24 घंटे में नजीबाबाद में रिकॉर्ड 310 मिमी मूसलाधार बारिश दर्ज की गई। बुधवार शाम से गुरुवार रात तक मेरठ सहित वेस्ट यूपी में बारिश बिना रुके जारी रही। इसे देखते हुए पांच जिलों मेरठ-बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर और हापुड़ में शुक्रवार को स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया गया है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी 10 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।

लखनऊ के अमौसी स्थित यूपी-उत्तराखंड के मौसम मुख्यालय के अनुसार मध्य प्रदेश के ऊपर जो बादलों और कम दबाव का एक बड़ा सिस्टम बना हुआ था, उसे उत्तर भारत की तरफ से आ रही ठंडी हवाओं ने अपनी ओर खींच लिया। इस वजह से वह सिस्टम मुड़कर दक्षिण-पश्चिमी उत्तर प्रदेश (झांसी, आगरा, अलीगढ़ के आस-पास का इलाका) के ऊपर आकर जम गया है। अब अगले 24 घंटों में यह सिस्टम धीरे-धीरे कमजोर होते हुए यूपी के बाकी हिस्सों (उत्तर-पूर्वी दिशा) की तरफ बढ़ेगा। इसके कारण मानसून की जो मुख्य रेखा (ट्रफ लाइन) है, वह भी ऊपर की तरफ खिसक गई है।

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बिजनौर का सीधा संपर्क मेरठ-मुजफ्फरनगर से टूटा

बिजनौर-मेरठ मार्ग पर देवल गांव के पास सड़क पर पानी भर जाने से बिजनौर का मेरठ और मुजफ्फरनगर से सीधा सड़क संपर्क प्रभावित हो गया। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने मेरठ की ओर जाने वाले वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है और यातायात को वैकल्पिक मार्गों से डायवर्ट किया जा रहा है। नागलसोती क्षेत्र में पूंडरीकलां का अस्थाई पुल ध्वस्त हो गया। चंदक में बालावाली चौकी के गांव गोपालपुर सड़क तक तालाब का पानी आने से डूबकर एक व्यक्ति की मौत हो गई।

बरसाती नदियां उफान पर

मेरठ के सरूरपुर में बारिश में खेत के मोटर में करंट आने से किसान की मौत हो गई बचाने में उसका बेटा भी झुलस गया। वहीं, रोहटा ब्लॉक के रसूलपुर मढ़ी गांव स्थित किसान इंटर कॉलेज में बरामदे की छत का लेंटर अचानक गिर गया। पूठखास में कमरे की छत गिरने से महिला और दो पशु घायल हो गए। सहारनपुर में गुरुवार को 126 मिमी बारिश दर्ज की गई। शिवालिक क्षेत्र की बरसाती नदियां उफान पर हैं। जैतपुर कला के पास सहस्रा नदी में बाइक सहित एक महिला व दो बच्चे बहाव में फंस गए, जिन्हें ग्रामीणों ने जैसे तैसे बचा लिया।

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शाकंभरी मार्ग पर श्रद्धालुओं की आवाजाही रोकी गई

शाकंभरी मार्ग पर श्रद्धालुओं की आवाजाही रोक दी गई है। बुलंदशहर में पिछले 24 घंटों में 175.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। खुर्जा क्षेत्र के गांव मुंडाखेड़ा में मस्जिद परिसर की बाउंड्री गिरने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि चार घायल हैं। हापुड़ में 24 घंटे में 262.8 एमएम बारिश हो चुकी है। बारिश ने कई साल का रिकार्ड तोड़ दिया है। पिलखुवा के सद्दीकपुरा में मकान ढहने से पिता की मलबे में दबकर मौत हो गई, जबकि बेटा घायल हो गया। डीएम ने शुक्रवार को स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है।

मंत्री कपिल देव ने किया निरीक्षण

मुजफ्फरनगर में बारिश से बगड़े हालात के बीच राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल ने विभिन्न स्थानों पर जलभराव का निरीक्षण किया। बुढ़ाना के गांव बिटावदा में एक मकान की छत गिरने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। भोकरहेड़ी में भारी बारिश के चलते कच्चे मकान की छत गिरने से 20 बकरियों की मलबे में दबकर मौत हो गई। बागपत में 10 से अधिक मकान ध्वस्त हो गए। गौना गांव के पास की सड़क बारिश में बह गई।

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दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे पर रेलिंस धंसी

दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे पर पाली गांव के पास मिट्टी कटान हुआ, जिससे हाईवे की रेलिंग धंस गई। बागपत शहर समेत 150 गांवों की बिजली गुल रही। दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे पर सिसाना गांव के पास जलभराव में 60 से अधिक वाहन फंसकर खराब हो गए। शामली में तीन दिनों में 183 एमएम बारिश दर्ज की गई। थानाभवन में आरा मशीन गोदाम की छत गिर गई। मलबे में दबने से एक व्यक्ति घायल हो गया। कैराना में आलकला मोहल्ले मकान की कच्ची छत गिर गई। यमुना का जल स्तर 228.26 मीटर पहुंच गया है।

बीते 24 घंटों में बारिश

स्थान बारिश मिमी में

नजीबाबाद, बिजनौर 310

संभल 200

बिजनौर शहर 180

नगीना बुलंदशहर 160

आगरा 150

मवाना 140

मुजफ्फरनगर 130

जानसठ, नरोरा 120

बागपत 115.5

गाजियाबाद 133.5

मेरठ 106.3

सरधना 100

बुधवार सुबह 8.30 से गुरुवार 8.30 बजे तक

इन जिलों में ज्यादा बरसे बादल-

-बिजनौर (नजीबाबाद): यहां प्रदेश में सबसे भीषण 306 मिमी बारिश दर्ज की गई।

-एटा (जलेसर): दूसरे नंबर पर जलेसर सेंटर रहा, जहां 222 मिमी बरसात हुई।

-संभल (गुन्नौर): गुन्नौर सेंटर पर 204 मिमी भारी बारिश रिकॉर्ड की गई।

-आगरा (आगरा CWC): आगरा सीडब्ल्यूसी सेंटर पर 146.2 मिमी पानी बरसा।

-मेरठ (मवाना): मवाना में 137 मिमी बारिश दर्ज की गई।

-शाहजहांपुर (तिलहर): तिलहर सेंटर पर 135.2 मिमी वर्षा हुई।

-मुजफ्फरनगर (मुजफ्फरनगर): मुख्य मुजफ्फरनगर सेंटर पर 126.8 मिमी बारिश रिकॉर्ड हुई।

-बुलंदशहर (नरौरा): नरौरा सेंटर पर 125.4 मिमी बरसात दर्ज की गई।

-फिरोजाबाद (जसराना): जसराना सेंटर पर 108.4 मिमी पानी बरसा।

-सहारनपुर (देवबंद): देवबंद सेंटर पर 105 मिमी वर्षा दर्ज की गई।

इन जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट :-

बांदा, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, गोंडा, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, एटा, मैनपुरी, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा एवं आस पास के क्षेत्र ।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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