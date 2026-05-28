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यूपी के कई जिलों में अगले तीन घंटे में आंधी-तूफान की चेतावनी, बारिश-ओले का अलर्ट

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
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मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अगले तीन घंटों के अंदर आंधी-तूफान के साथ बारिश और ओले गिरने  की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने एटा, कासगंज, फर्रुखाबाद, बहराइच, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी और बदायूं के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।

यूपी के कई जिलों में अगले तीन घंटे में आंधी-तूफान की चेतावनी, बारिश-ओले का अलर्ट

UP Weather: उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ ने राज्य के कई जिलों के लिए में अगले तीन घंटों में बारिश के साथ ही आंधी का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में वज्रपात और ओले भी गिरने की आशंका जताई गई है। राजधानी लखनऊ समेत यूपी के दर्जनों जिलों में तेज आंधी-तूफान, आकाशीय बिजली चमकने और गरज-चमक के साथ हल्की से लेकर भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में ओलावृष्टि (ओले गिरने) को लेकर चेतावनी जारी की है। कई जिलों में गुरुवार शाम से ही बारिश का दौर शुरू भी हो चुका है। झासीं-बदायूं, संभल व फर्रुखाबाद में बारिश शुरू हो गई है।

इन जिलों में 'ऑरेंज' और 'रेड' अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में मौसम का मिजाज बेहद आक्रामक हो सकता है। विभाग ने एटा, कासगंज, फर्रुखाबाद, बहराइच, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी और बदायूं जिलों के साथ इनके आसपास के क्षेत्रों के लिए गंभीर चेतावनी जारी की है।

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इन जिलों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली गिरने के साथ-साथ 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे से 90 किमी/घंटा तक की रफ्तार से आंधी-तूफान की आशंका है। इस दौरान इन क्षेत्रों में मध्यम से तीव्र बारिश होगी और कहीं-कहीं भारी ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है।

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इटावा, आगरा और मेरठ समेत पश्चिमी यूपी में 'येलो अलर्ट'

उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से में मध्यम दर्जे के तूफान को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक, इटावा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, हाथरस, मथुरा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, बरेली, पीलीभीत, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा), बुलंदशहर, संभल, हापुड़, अमरोहा, गाजियाबाद, मेरठ और बागपत जिलों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। इन इलाकों में भी गरज-चमक के साथ मध्यम स्तर की बारिश होने की पूरी संभावना है।

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लखनऊ और कानपुर मंडल में हल्की वर्षा की उम्मीद

राजधानी लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, सीतापुर, श्रावस्ती, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर जिलों के लिए भी मौसम विभाग ने आंशिक राहत का पूर्वानुमान लगाया है। इन जिलों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने, बिजली कड़कने और कुछ स्थानों पर हल्की फुहारें या धीमी बारिश की संभावना है। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और लोगों को तपिश से राहत मिलेगी।

पेड़ों और बिजली के खंभों से रहें दूर

मौसम वैज्ञानिकों ने आंधी-तूफान और आकाशीय बिजली की चेतावनी को देखते हुए आम जनता के लिए सुरक्षा गाइडलाइन भी जारी की है। लोगों से अपील की गई है कि वे आंधी और बिजली कड़कने के दौरान ऊंचे पेड़ों, जर्जर इमारतों, टिन शेड और बिजली के खंभों या ट्रांसफार्मर के पास बिल्कुल खड़े न हों। किसानों को भी अपनी कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखने की सलाह दी गई है, विशेषकर उन जिलों में जहां ओले गिरने की चेतावनी दी गई है।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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