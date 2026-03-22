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UP Weather: यूपी के कई जिलों में बारिश से गिरा पारा; 23 मार्च को फिर दस्तक देगा नया विक्षोभ

Mar 22, 2026 05:33 am ISTPawan Kumar Sharma कानपुर
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पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश ने यूपी में सर्दी का एहसास करा दिया है। अगले 72 घंटों तक विक्षोभ की गतिविधियां बने रहने की संभावना है। वहीं, 23 और 26 मार्च को नए विक्षोभ आने से कई राज्यों में बारिश की संभावना है। इसके अलावा कानपुर समेत यूपी के कई जिलों में ठंडी हवाएं चलती रहेंगी।

UP Weather: यूपी के कई जिलों में बारिश से गिरा पारा; 23 मार्च को फिर दस्तक देगा नया विक्षोभ

UP Weather: पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश ने यूपी में हल्की सर्दी का एहसास करा दिया है। अगले 72 घंटों तक विक्षोभ की गतिविधियां बने रहने की संभावना है। 23 और 26 मार्च को नए विक्षोभ आने से कई राज्यों में बारिश की संभावना है। वहीं, फिलहाल कानपुर समेत यूपी के कई जिलों में ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। तापमान धीरे-धीरे चढ़ेगा।

मार्च महीने के सबसे सशक्त पश्चिमी विक्षोभ का असर तीसरे दिन शनिवार को भी बना रहा। कानपुर और आसपास के जिलों में भी इसका व्यापक असर रहा। कई जिले ऐसे भी रहे जहां शुक्रवार और शनिवार को भी बारिश हुई। कानपुर के ग्रामीण अंचलों में शनिवार को बूंदाबांदी हुई। कानपुर में घने बादल छाए रहे। करीब 11 बजे के बाद हल्की धूप के दर्शन हुए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, बांदा में शुक्रवार को 28.4, बाराबंकी में 30, लखनऊ में 22, नजीबाबाद में 35 मिमी बारिश दर्ज की गई। दोनों दिवसों को मिलाकर कानपुर में 04.30 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा हरदोई में 3.2, इटावा में 2.0, झांसी में 6.01, हमीरपुर में 4.0, बरेली में 2.4 मिमी बारिश दर्ज हुई। प्रदेश के हर जनपद में बूंदाबांदी से लेकर मध्यम व अधिक बारिश हुई। इस ने तापमान में गिरावट ला दी।

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कानपुर में 26 डिग्री रहा तापमान

कानपुर में अधिकतम तापमान शनिवार को 26.1 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से अभी भी 4.5 डिग्री कम है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 22.4 डिग्री रहा था जो सामान्य से 8.4 डिग्री कम था। पूरे प्रदेश में अधिकतम तापमान सामान्य से कम अभी भी बने हुए हैं। न्यूनतम तापमान बादलों के छंटने से गिरने लगा है। शनिवार को यह 18.8 डिग्री से घटकर 17.4 डिग्री सेल्सियस हो गया। यह अभी भी सामान्य से 2.8 डिग्री अधिक है।

अफगानिस्तान-पाकिस्तान की ओर से आए सशक्त विक्षोभ का फायदा यह हुआ कि पहाड़ों पर जहां अधिकतम तापमान सात से आठ डिग्री अधिक ला दिए थे वहां अब बर्फबारी ने माहौल बदल दिया है। पहाड़ों पर बर्फ की चादर चढ़ गई है। अभी भी लगातार आ रहे विक्षोभों के कारण यहां बर्फबारी व बारिश की संभावना बनी हुई है। यहां से आ रहीं हवाएं बेहद सर्द हैं। इससे मैदानों में भी हल्की सर्दी शुरू हो गई है। हवा की गति भी 25-30 किमी प्रति घंटा बनी हुई है।

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23 मार्च को कुछ राज्यों में बारिश की संभावना

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, 23 मार्च के विक्षोभ से कुछ राज्यों में बारिश की संभावना बन सकती है। इसके अलावा 26 मार्च को आने वाला विक्षोभ भी सशक्त हो सकता है। इससे पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी तय है। अभी तक इसका मैदानों पर असर स्पष्ट नहीं हुआ है। पर गतिविधियां चलने से हीट वेव जैसी स्थितियां नहीं आ पाएंगी। मौसम विशेषज्ञ डॉ. एसएन सुनील पांडेय ने बताया कि मार्च माह में सशक्त विक्षोभ व अन्य परिसंचरण से पूरे देश में बारिश की संभावना बनी और ज्यादातर राज्यों में हुई भी। इससे ओवरऑल देश में बढ़ रहा पारा ठंडा पड़ गया है। यह धीरे-दीरे एक सप्ताह में बढ़ेंगे लेकिन आगे भी विक्षोभों से नमी बनी रहेगी। यदि विक्षोभ सशक्त हुआ तो फिर बारिश की संभावना बन सकती है। इस समय एक टर्फ रेखा कानपुर से होकर गुजर रही है।

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चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (सीएसए) के मौसम कृषि तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा का कहना है कि फिलहाल अभी कानपुर और आसपास बारिश की कोई संभावना नहीं है। तापमान में दो से तीन डिग्री की वृद्धि हो सकती है। फिलहाल ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। एक सप्ताह बाद यह फिर गर्म होने लगेंगी।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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