UP Weather: छठ के दिन यूपी में होगी बारिश, मौसम विभाग से ठंड और कोहरे पर भी आया अलर्ट

Weather on Chhath Puja: उत्तर प्रदेश में छठ पूजा के दिन छिटपुट बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले दो से तीन दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में धुंध और कोहरे के साथ छिटपुट बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ यूपी के अलग-अलग जिलों में विजिबिलिटी भी कम हो सकती है।

Rain Forecast on Chhath: उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर देश भर में छठ पूजा की तैयारियां जोर-शोर से जारी है। इस बीच उत्तर प्रदेश में मौसम के तेवर बदल रहे हैं। छठ के दिन यूपी छिटपुट बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने अगले दो से तीन दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में धुंध और कोहरे के साथ छिटपुट बारिश की संभावना जताई है। उधर, पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बदलते मौसमी तंत्र के चलते प्रदेश के कई जिलों में सुबह के समय घना कोहरा छाने लगा है, जिससे ठंड का असर बढ़ गया है।

लखनऊ और वाराणसी में घटेगी विजिविलिटी भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) का कहना है कि उत्तर प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में विजिविलिटी 200 से 800 मीटर के बीच रह सकती है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और वाराणसी में अगले दो से तीन दिनों के दौरान कोहरे के कारण विजिविलिटी घट सकती है। इसके घटकर 200 मीटर तक पहुंचने की आशंका है। प्रदेश में ठंड बढ़ने के साथ ही कहीं-कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है।

उत्तर भारत में बारिश और बर्फबारी कश्मीर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों गुलमर्ग, सोनमर्ग, गुरेज, कुपवाड़ा के ऊपरी इलाकों, जोजिला दर्रे और शोपियां जिले में मुगल रोड पर ताजा बर्फबारी हुई है। अगले 24 घंटों में हल्की बारिश और बर्फबारी के बाद 15 से 21 नवंबर तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। उधर, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में 13-14 नवंबर को कहीं-कहीं बारिश हो सकती है।

बंगाल की खाड़ी में चक्रवात का खतरा दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में 13 नवंबर की सुबह बना निम्न दबाव का क्षेत्र 15 नवंबर तक अवदाब और 16 नवंबर की शाम तक मध्य बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। समुद्र में खराब स्थिति की आशंका के चलते मछुआरों को 15 नवंबर तक तट पर लौटने की सलाह दी गई है। इसके प्रभाव से तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में 13 से 19 नवंबर के बीच रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना है।