UP Rain: यूपी में बदली-बारिश का दौर जारी रहेगा, 30 से अधिक जिलों में गरज-चमक और बिजली भी गिरेगी

UP weather Rain: यूपी में गर्मी में बारिश ने राहत दी है। मौसम विभाग के मुताबिक, बदली-बारिश का दौर जारी रहेगा। 30 से अधिक जिलों में गरज चमक के बीच वज्रपात के साथ 30-40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।

यूपी में बारिश ने गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों को राहत दी। मौसम विभाग के अनुसार, अगले एक दो दिन बदली-बारिश का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है। 24 घंटों में बांदा, चित्रकूट, लखनऊ, आगरा, फिरोजाबाद और आसपास के 30 से अधिक जिलों में गरज चमक के बीच वज्रपात के साथ 30-40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।

अमौसी स्थित मौसम मुख्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार अरब सागर से लेकर दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश तक एक ट्रफ बना हुआ है। इसका यूपी के ऊपर बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं से मेल हो रहा है। यह परिस्थिति पूरे प्रदेश में बारिश करा रही है। मंगलवार को पूर्वानुमान के विपरीत कानपुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में सुबह से देर शाम तक गरज-चमक के साथ भारी बारिश हुई। कानपुर में शाम 05:30 बजे तक 22.4 मिमी बारिश दर्ज हुई। मंगलवार को कई जिलों में वज्रपात के रूप में कहर बरपाया। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने और बारिश से संबंधित घटनाओं में कुल 17 लोगों की मौत हुई है, जबकि 6 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

लखनऊ के कई इलाकों में तेज बारिश लखनऊ में मंगलवार को कई इलाकों में छिटपुट तो सरोजनीनगर, चौक आदि इलाकों में तेज बारिश हुई। मौसम केन्द्र पर 13.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। इसके पूर्व दिन में बादल छाए थे लेकिन गर्मी रही। नतीजतन अधिकतम तापमान 35 डिग्री तक पहुंचा जो कि सामान्य से 1.2 डिग्री अधिक था। न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस अधिक 27.7 दर्ज किया गया।