UP Weather: यूपी में अगले 24 घंटे फिर हो सकती है बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट जारी
यूपी में मौसम में तेजी से हो रहे बदलाव हो रहे हैं। दिन-रात के तापमान में उतार-चढ़ाव जारी है। सुबह से दोपहर तक हुई बारिश के बाद मौसम ने फिर करवट ली और उसके बाद तेज धूप के साथ ही आसमान साफ हो गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक बादल छाने और हल्की बारिश की संभावना जताई है।
UP Weather: मौसम में तेजी से हो रहे बदलाव के साथ ही दिन-रात के तापमान में उतार-चढ़ाव जारी है। सुबह से दोपहर तक हुई बारिश के बाद मौसम ने फिर करवट ली और उसके बाद तेज धूप के साथ ही आसमान साफ हो गया। हालांकि शाम को एक बार फिर हल्के बादल छाने लगे। सोमवार को अधिकतम तापमान 24.4 और न्यूनतम 16.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में अगले 24 घंटे तक बादल छाने और हल्की बारिश की संभावना जताई है।
सोमवार को सुबह से ही हल्की बारिश शुरू हो गई, जो करीब 11:30 बजे तक जारी रही। बारिश के साथ ही 20-25 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चली, जिससे गर्मी का असर गायब हो गया। हल्की ठंड का भी एहसास रहा। दोपहर तक जहां आसमान बादलों से घिरा रहा। बाद में बादल छंट गए और तेज धूप निकली। अधिकतम तापमान में बीते 24 घंटे में 4 डिग्री सेल्सियस की कमी रिकॉर्ड की गई। अधिकतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से करीब 8 डिग्री सेल्सियस कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक 16.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार ने बताया कि अगले 24 घंटे मौसम में उतार-चढ़ाव जारी रहने के संकेत हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है।
|तारीख
|अधिकतम
|न्यूनतम
|23 मार्च
|24.4
|16.4
|22 मार्च
|28.6
|15.2
|21 मार्च
|25.1
|16.1
|20 मार्च
|22.0
|17.7
|19 मार्च
|29.4
|19.5
|18 मार्च
|30.4
|15.6
|17 मार्च
|32.1
|15.3
|16 मार्च
|31.1
|15.5
|15 मार्च
|26.4
|17.0
देर रात बूंदाबादी से मौसम ने ली करवट
उधर, वाराणसी समेत कई जिलों में मौसम ने सोमवार देर रात अचानक करवट लिया। तेज हवा चलने के साथ ही बूंदाबादी भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री कम 33.3 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान भी 1.5 डिग्री कम 16.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार अगले तीन दिन आसमान साफ रहेगा। मंगलवार और बुधवार को अधिकतम तापमान 31 व 33 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 19 व 20 डिग्री रहने का अनुमान है।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें