UP Weather: यूपी में अगले 24 घंटे फिर हो सकती है बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट जारी

यूपी में मौसम में तेजी से हो रहे बदलाव हो रहे हैं। दिन-रात के तापमान में उतार-चढ़ाव जारी है। सुबह से दोपहर तक हुई बारिश के बाद मौसम ने फिर करवट ली और उसके बाद तेज धूप के साथ ही आसमान साफ हो गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक बादल छाने और हल्की बारिश की संभावना जताई है।

UP Weather: मौसम में तेजी से हो रहे बदलाव के साथ ही दिन-रात के तापमान में उतार-चढ़ाव जारी है। सुबह से दोपहर तक हुई बारिश के बाद मौसम ने फिर करवट ली और उसके बाद तेज धूप के साथ ही आसमान साफ हो गया। हालांकि शाम को एक बार फिर हल्के बादल छाने लगे। सोमवार को अधिकतम तापमान 24.4 और न्यूनतम 16.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में अगले 24 घंटे तक बादल छाने और हल्की बारिश की संभावना जताई है।

सोमवार को सुबह से ही हल्की बारिश शुरू हो गई, जो करीब 11:30 बजे तक जारी रही। बारिश के साथ ही 20-25 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चली, जिससे गर्मी का असर गायब हो गया। हल्की ठंड का भी एहसास रहा। दोपहर तक जहां आसमान बादलों से घिरा रहा। बाद में बादल छंट गए और तेज धूप निकली। अधिकतम तापमान में बीते 24 घंटे में 4 डिग्री सेल्सियस की कमी रिकॉर्ड की गई। अधिकतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से करीब 8 डिग्री सेल्सियस कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक 16.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार ने बताया कि अगले 24 घंटे मौसम में उतार-चढ़ाव जारी रहने के संकेत हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है।

तारीख अधिकतम न्यूनतम 23 मार्च 24.4 16.4 22 मार्च 28.6 15.2 21 मार्च 25.1 16.1 20 मार्च 22.0 17.7 19 मार्च 29.4 19.5 18 मार्च 30.4 15.6 17 मार्च 32.1 15.3 16 मार्च 31.1 15.5 15 मार्च 26.4 17.0