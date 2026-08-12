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UP Weather 12 August: उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल, 13 अगस्त से बारिश की संभावना, अलर्ट जारी

By Pawan Kumar Sharma
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यूपी के कई जिलों में आसमान में बादल छाने के बावजूद बारिश नहीं हो रही है, जिससे उमस भरी गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। वहीं, मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के असर से 13-14 अगस्त से मौसम बदल सकता है और बारिश होने की संभावना है।

UP Weather rain likely from august 13 to 17 alert issued
यूपी में 13 अगस्त से 17 अगस्त तक झमाझम बारिश की संभावना

UP Weather 12 August: यूपी के कई जिलों में उमस भरी गर्मी हो रही है। जिससे लोग बेहाल हो गए हैं। बीते दिनों बदल छाए रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई। इसके बाद भी नमी लगातार बनी रही। दिन में लोगों का सांस लेना दूभर हो गया। पसीने वाली गर्मी से लोग परेशान दिखे। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इससे 13 या 14 से 17 अगस्त तक बारिश की संभावना है।

प्रदेश में कम दबाव का क्षेत्र नहीं बनने से बारिश का सिलसिला थमा हुआ है। मॉनसून की ट्रफ लाइन भी सामान्य से काफी नीचे बनी हुई है। आसमान में बादलों की आवाजाही के बावजूद बारिश के लिए जरूरी परिस्थितियां नहीं बन पा रही हैं। नमी का स्तर अधिकतम 89 और न्यूनतम 65 प्रतिशत दर्ज किया गया। अधिक नमी के कारण उमस बढ़ गई, जिससे लोगों को तापमान से अधिक गर्मी महसूस हुई। हवा की गति सामान्य रहने और लगातार उत्तर-पूर्वी हवाएं चलने के बावजूद लोगों को गर्मी और उमस से राहत नहीं मिली।

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बागपत में दो दिनों से बारिश

हालांकि कुछ ऐसे भी जिले हैं, जहां मंगलवार को मौसम का मिजाज बदला रहा। सुबह के समय बागपत के बालैनी क्षेत्र में मूसलाधार बारिश हुई। वहीं, बड़ौत और खेकड़ा में दोपहर तक बूंदाबांदी होती रही। जिससे लोगों को उमसभरी गर्मी से राहत मिली रही। वहीं, दो दिनों से हो रही बारिश के चलते अधिकतम तापमान में तीन डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई।

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अभी बारिश की उम्मीद नहीं

मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल गर्मी और उमस से राहत के आसार कम हैं। तेज बारिश नहीं होने पर हीट इंडेक्स 60 के पार जा सकता है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि रात का तापमान 27 डिग्री पहुंच गया, जो इस सीजन में सबसे अधिक है। बादलों की मौजूदगी से दिन का तापमान बढ़ा, लेकिन कम दबाव का क्षेत्र नहीं बनने से बारिश नहीं हो सकी।

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13 या 14 अगस्त से हो सकती है झमाझम बारिश

मौसम विभाग के अनुसार 12 अगस्त को ओडिशा के पास बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके मजबूत होने पर उत्तर प्रदेश में अच्छी बारिश हो सकती है। विभाग ने 13 या 14 अगस्त से 17 अगस्त तक झमाझम बारिश की संभावना जताई है। इसे लेकर यलो अलर्ट भी जारी किया है। बता दें कि मंगलवार को भी प्रदेश के कई हिस्सों में यलो अलर्ट था, लेकिन बारिश नहीं हुई।

कानपुर स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के मौसम कृषि तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा का कहना है कि बादल छाए रहेंगे। स्थानीय स्तर पर कभी भी बारिश हो सकती है। मॉनसून की सक्रियता अधिक नहीं है। गुरुवार से सक्रिय होने की संभावना जताई जा रही है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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