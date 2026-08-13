UP Weather: गोरखपुर समेत पूर्वी यूपी के कई जिलों में हो रही बारिश, मौसम को लेकर आया नया अपडेट

अगस्त में सुस्त पड़े मानसूनी मौसम में अब सक्रियता लौट रही है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवातीय सिस्टम और मध्य प्रदेश में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण एक मानसूनी सिस्टम गुरुवार से पूर्वी यूपी में सक्रिय हो गया है। अगले एक हफ्ते तक रुक-रुक कर बारिश की संभावना है।

UP Weather : उत्तर प्रदेश के गोरखपुर समेत कई जिलों में मौसम बदल गया है। सुबह से कड़ी धूप के बाद दोपहर में अचानक आसमान में बादल छाए और फिर झमाझम बारिश शुरू हो गई। मानसूनी सक्रियता के चलते अचानक बदले मौसम से गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि 18 अगस्त तक प्रदेश में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक उत्तर बंगाल की खाड़ी पर बना कम दबाव का क्षेत्र तटीय पश्चिम बंगाल और इससे लगे बांग्लादेश के तट पर कैनिंग के आसपास अवदाब (Depression) के रूप में है।

वहीं मध्य प्रदेश के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कमजोर पड़ गया। इसकी वजह से मानसूनी द्रोणी का पश्चिमी छोर अपनी साामान्य स्थिति उत्तर की ओर खिसककर फिरोजपुर, मुजफ्फरनगर, बाराबंकी और डिहरी से उक्त अवदाब के केंद्र होते हुए उत्तरी-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी की ओर शिफ्ट होने और अगले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल और झारखंड के ऊपर से होते हुए उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। इससे प्रदेश में मानसूनी प्रवाह सुदृढ़ होगा और मानसूनी सक्रियता बढ़ने से 13 से 18 अगस्त के दौरान प्रदेश में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है।

मौसम विज्ञानियों ने 13 अगस्त को प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर,गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकरनगर और आसपास के क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसी तरह 14 अगस्त को बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, , प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, महोबा, ललितपुर और आस पास के क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना है।