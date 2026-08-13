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UP Weather: गोरखपुर समेत पूर्वी यूपी के कई जिलों में हो रही बारिश, मौसम को लेकर आया नया अपडेट

By Ajay Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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अगस्त में सुस्त पड़े मानसूनी मौसम में अब सक्रियता लौट रही है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवातीय सिस्टम और मध्य प्रदेश में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण एक मानसूनी सिस्टम गुरुवार से पूर्वी यूपी में सक्रिय हो गया है। अगले एक हफ्ते तक रुक-रुक कर बारिश की संभावना है।

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गोरखपुर समेत पूर्वी यूपी के कई जिलों में हो रही बारिश

UP Weather : उत्तर प्रदेश के गोरखपुर समेत कई जिलों में मौसम बदल गया है। सुबह से कड़ी धूप के बाद दोपहर में अचानक आसमान में बादल छाए और फिर झमाझम बारिश शुरू हो गई। मानसूनी सक्रियता के चलते अचानक बदले मौसम से गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि 18 अगस्त तक प्रदेश में कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक उत्तर बंगाल की खाड़ी पर बना कम दबाव का क्षेत्र तटीय पश्चिम बंगाल और इससे लगे बांग्लादेश के तट पर कैनिंग के आसपास अवदाब (Depression) के रूप में है।

वहीं मध्य प्रदेश के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र कमजोर पड़ गया। इसकी वजह से मानसूनी द्रोणी का पश्चिमी छोर अपनी साामान्य स्थिति उत्तर की ओर खिसककर फिरोजपुर, मुजफ्फरनगर, बाराबंकी और डिहरी से उक्त अवदाब के केंद्र होते हुए उत्तरी-पश्चिमी बंगाल की खाड़ी की ओर शिफ्ट होने और अगले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल और झारखंड के ऊपर से होते हुए उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। इससे प्रदेश में मानसूनी प्रवाह सुदृढ़ होगा और मानसूनी सक्रियता बढ़ने से 13 से 18 अगस्त के दौरान प्रदेश में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है।

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मौसम विज्ञानियों ने 13 अगस्त को प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर,गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकरनगर और आसपास के क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना जताई है। इसी तरह 14 अगस्त को बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, , प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रवि दास नगर, जौनपुर, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, महोबा, ललितपुर और आस पास के क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना है।

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अगस्त में बारिश का टोटा खत्म करेगा नया मानसूनी सिस्टम

अगस्त महीने में सुस्त पड़े मानसूनी मौसम में अब सक्रियता लौट रही है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवातीय सिस्टम और मध्य प्रदेश में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण एक मानसूनी सिस्टम गुरुवार से पूर्वी यूपी में सक्रिय हो गया है। इसके कारण अगले एक हफ्ते तक रुक-रुक कर बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार से लेकर बुधवार तक पूर्वी यूपी में बादल छाने के साथ बौछारें पड़ेंगी। कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ तेज बारिश की संभावना है। इस बीच कम से कम चार दिन गरज-चमक के साथ तेज बौछारें होंगी। मौसम विभाग के मुताबिक, अगस्त के पहले 12 दिनों में पूर्वी यूपी में सामान्य से बहुत कम बारिश हुई है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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