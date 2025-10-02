UP Weather rain in UP today on Dussehra, Orange-Yellow issued for these districts in the next 3 hours UP Rain: दशहरे पर आज यूपी में झमाझम बारिश, अगले 3 घंटे में इन जिलों के लिए ऑरेंज-यलो जारी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP Rain: दशहरे पर आज यूपी में झमाझम बारिश, अगले 3 घंटे में इन जिलों के लिए ऑरेंज-यलो जारी

UP Rain: दशहरे पर आज यूपी में झमाझम बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटे में प्रदेश के कई जिलों के लिए ऑरेंज-यलो जारी किया। बादल गरजने व बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 09:30 AM
उत्तर प्रदेश में धूप और बारिश का सिलसिला जारी है। लखनऊ समेत कई जिलों में बीते कुछ दिन बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग की मानें तो 2 अक्टूबर दशहरे को पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं पर और पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर बारिश व गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। इस दौरान पूर्वी यूपी में कहीं-कहीं पर बादल गरजने व बिजली चमकने के साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से झोंकेदार हवा चल सकती है।

इन जिलों में ऑरेज अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने अगले तीन घंटे में कई जिलों के लिए बारिश ऑरेज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में हमीरपुर, जालौन, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, औरैया, कन्नौज, हरदोई जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन / आकाशीय बिजली /अचानक तेज हवा (30-40 KMPH) के साथ मध्यम से तीव्र वर्षा की संभावना है।

इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी

प्रतापगढ़, बांदा, हमीरपुर, फतेहपुर, जालौन, राय बरेली, अमेठी, कानपुर नगर, इटावा, आगरा, फ़िरोज़ाबाद, मैनपुरी, इटाह, कासगंज, सुल्तानपुर, अयोध्या, कानपुर देहात, उन्नाव, औरैया, लखनऊ, बाराबंकी, कन्नौज, ह्रदोई, फर्रुखाबाद, सीतापुर, बहराइच, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, बरेली, पीलीभीत, बदायूं जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन / आकाशीय बिजली / अचानक तेज ह्वा (30-40 KMPH) के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है।

मौसम विभाग के मुताबिक, बंगाल की खाड़ी में एक नया लो प्रेशर क्षेत्र बनने से प्रदेश के पूर्वांचल और मध्यांचल में अचानक मौसम बदला है, जिसकी वजह से बारिश का दौर शुरू हुआ है। गुरुवार और शुक्रवार को दिन व रात के पारे में तीन-चार डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है।

