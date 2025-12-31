UP Weather: यूपी के 17 जिलों में बारिश, 37 में घने कोहरे का अलर्ट, लखनऊ का AQI फिर खराब

संक्षेप: यूपी में नए साल का स्वागत बारिश से होने की संभावना जताई गई है। पश्चिमी यूपी में एक जनवरी को बारिश और पूर्वी यूपी में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है।

उत्तर प्रदेश में ठंड और घने कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों में सुबह और देर रात घना कोहरा छाए रहने से दृश्यता बेहद कम हो गई है, जिससे जनजीवन और यातायात प्रभावित हो रहा है। सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए, वहीं ट्रेन और बस सेवाओं पर भी असर पड़ा है। मौसम विभाग ने 17 जिलों में बारिश और 37 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी यूपी में नए साल पर बारिश की आशंका जताई गई है। ट्रेनों और विमान सेवा पर कोहरे का असर दिखाई दिया है।

मौसम विभाग के अनुसार एक जनवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही तराई इलाकों में छिटपुट बूंदाबांदी के संकेत भी मिल रहे हैं। विभाग का अनुमान है कि अगले चार दिनों में दिन के तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हो सकती है, जबकि रात के तापमान में 3 से 5 डिग्री की बढ़त दर्ज की जा सकती है।

मौसम विभाग ने सहारनपुर, शामली सहित 17 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं, घने कोहरे को देखते हुए प्रदेश के 37 जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि कोहरे के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें, वाहन चलाते समय फॉग लाइट का प्रयोग करें और पूरी सतर्कता बरतें। मौसम में संभावित बदलाव को देखते हुए आने वाले दिनों में ठंड से कुछ राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रदेश में 31 दिसंबर तक देर रात और तड़के घने कोहरे का असर बने रहने की संभावना है।

मौसम विभाग के अनुसार, इसके बाद अगले पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से वातावरण में अस्थिरता बढ़ेगी। इससे एक जनवरी से पश्चिमी यूपी और 2 जनवरी से पूर्वी यूपी के बड़े हिस्सों में कोहरे की तीव्रता कम होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 1 जनवरी को प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही अगले 3-4 दिनों में औसतन 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ने का अनुमान है। इससे प्रदेश में कोल्ड-डे जैसी स्थितियों में 1 जनवरी से कमजोरी आने की संभावना जताई गई है।

मौसम में बदलाव के बीच राजधानी लखनऊ की वायु गुणवत्ता एक बार फिर बिगड़ गई है। कुछ दिनों तक मध्यम श्रेणी में रहने के बाद मंगलवार को शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 200 के पार पहुंचकर 201 दर्ज किया गया, जो 'खराब' श्रेणी में आता है। इससे पहले 22 दिसंबर को भी लखनऊ में खराब एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया था। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, एक्यूआई मॉनिटरिंग के लिए लगे छह स्टेशनों में से गोमती नगर (229), अलीगंज-केंद्रीय विद्यालय (262), लालबाग (209) और तालकटोरा (296) में हवा की गुणवत्ता खराब दर्ज की गई।

ट्रेनें-विमान लेट वाराणसी। घने कोहरे की वजह से ट्रेनों की गति मंद हो गई है। बुधवार को नई दिल्ली से आने वाली स्वतंत्रता सेनानी, बलिया सुपरफास्ट, शिवगंगा एक्सप्रेस, सद्भावना एक्सप्रेस और दोपहर में वाराणसी आने वाली वंदेभारत 3 से 11 घंटे तक लेट रहीं। इसके अलावा दर्जन भर एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनें तय समय से घंटों विलंबित चल रहीं थीं। वहीं, बाबतपुर आने वाले एयर इंडिया एक्सप्रेस दिल्ली का आईएक्स 1223 और स्पाइसजेट दिल्ली का एसजी 8718 विमान निरस्त रहे। यही विमान इन महानगरों को वापस भी जाते हैं लेकिन निरस्तीकरण की वजह से इन शहरों को जाने वाले यात्री नहीं जा पाए।