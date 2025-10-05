up weather rain forecast 136 years old record broken mausam ki khabar temperature of main cities imd alert UP Weather: पूर्वी यूपी में बारिश ने तोड़ा 136 साल पुराना रिकॉर्ड, आज के लिए जारी हुआ ये अलर्ट, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsup weather rain forecast 136 years old record broken mausam ki khabar temperature of main cities imd alert

UP Weather: पूर्वी यूपी में बारिश ने तोड़ा 136 साल पुराना रिकॉर्ड, आज के लिए जारी हुआ ये अलर्ट

यह तीव्र बारिश उत्तर छत्तीसगढ़, उत्तरी आंतरिक ओडिशा और झारखंड पर चिह्नित निम्न दाब क्षेत्र के प्रभाव से हुई। गोरखपुर में 40 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बीते दो दिनों में 132 मिली मीटर बारिश हो चुकी है। वहीं कुशीनगर गिरे पेड़ को काट रहे लोगों पर दूसरा पेड़ गिरने से एक की मौत हो गई।

Ajay Singh प्रमुख संवाददाता, लखनऊSun, 5 Oct 2025 07:52 AM
share Share
Follow Us on
UP Weather: पूर्वी यूपी में बारिश ने तोड़ा 136 साल पुराना रिकॉर्ड, आज के लिए जारी हुआ ये अलर्ट

पूर्वी उत्तर प्रदेश में जारी मूसलाधार बारिश ने कई दशकों के रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। वाराणसी में अक्तूबर में होने वाली वर्षा का रिकॉर्ड टूटा। वहीं गोरखपुर मंडल में दो की मौत हो गई, छह घायल हो गए। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) ने अपनी 1889 से चल रही वेधशाला के इतिहास में अक्तूबर महीने की अब तक की सबसे अधिक वर्षा दर्ज की है। यह बारिश 09 अक्तूबर 1900 के पिछले रिकॉर्ड 138.9 मिमी को पार कर गई है, जो इस क्षेत्र में मानसून के बाद के मौसम में अत्यधिक वर्षा को दर्शाता है। वहीं पश्चिमी यूपी के कई जिलों में रविवार और सोमवार को मध्यम से भारी बारिश होने का अलर्ट है।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, यह तीव्र बारिश उत्तर छत्तीसगढ़, उत्तरी आंतरिक ओडिशा और झारखंड पर चिह्नित निम्न दाब क्षेत्र के प्रभाव से हुई। शनिवार को गोरखपुर में 40 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बीते दो दिनों में 132 मिली मीटर बारिश हो चुकी है। वहीं कुशीनगर के तमकुहीराज क्षेत्र में गिरे पेड़ को काट रहे लोगों पर दूसरा पेड़ गिरने से एक की मौत हो गई जबकि एक ही परिवार के तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं देवरिया में बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई जबकि तीन मासूम झुलस गए हैं, उन्हें मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है। आंधी के चलते शहर से लगायत ग्रामीण क्षेत्रों तक सड़क पर पेड़ गिरने से आवागमन के साथ ही बिजली आपूर्ति भी प्रभावित रही।

ये भी पढ़ें:आज से बदलेगा मौसम, इस राज्य में 3 दिन भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी

12 घंटे बाधित रहा ट्रेन संचालन, 22 पैसेंजर गाड़ियां निरस्त

छपरा-गोरखपुर छपरा-थावे और छपरा-बलिया रूट पर कई जगह पेड़ गिरने से ट्रेनों का यातायात 12 घंटे बाधित रहा। इसके चलते 22 पैसेंजर ट्रेनें निरस्त रहीं जबकि 12 डायवर्ट करनी पड़ीं। इस दौरान करीब 30 ट्रेनें लेट हुईं। सुबह 5 बजे बाधित हुए ट्रैक पर शाम 5 बजे के बाद ट्रेन संचालन बहाल हुआ।

पश्चिमी यूपी में आज बारिश, ओला गिरने का अलर्ट

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रविवार और सोमवार को मध्यम से भारी वर्षा का अलर्ट है। साथ ही कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसकी वजह यह है कि एक पश्चिमी विक्षोभ शनिवार से प्रभावी हो गया है। इसका असर मध्य यूपी तक आने का पूर्वानुमान है।

ये भी पढ़ें:यूपी में अजब-गजब: बेटियों ने आपस में बदल लिए पति, मायके पहुंची तो पिता ने भगाया

सुबह तक पूरब में खूब बरसे बादल

शनिवार सुबह 8:30 बजे तक क्षेत्र में भारी बारिश दर्ज की गई। कुछ प्रमुख स्थानों पर वर्षा की मात्रा (मिलीमीटर में) इस प्रकार रही:-

- दह (मिर्ज़ापुर) : 67 मिमी

- वाराणसी एयरपोर्ट (बाबतपुर) वेधशाला: 56.9 मिमी

- केवीके कुशीनगर: 54 मिमी

- डगमापुर (मिर्ज़ापुर): 53 मिमी

UP Weather UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |