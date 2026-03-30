UP Weather: यूपी में आज से अगले तीन दिन बारिश, लखनऊ-कानपुर समेत कई जिलों में अलर्ट जारी

मार्च के महीने में मौसम ने कई रंग दिखाए, ठंड, कोहरा और बारिश सब एक ही मौसम में देखने को मिल गए। मार्च के अंत में भी बारिश की संभावना है। 30 मार्च से 1 अप्रैल तक कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना है। वैज्ञानिकों की मानें तो गरज-चमक एवं तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार हैं।

UP Weather: मौसम में फिर बदलाव की आहट आ रही है।अलग-अलग हिस्से में एक साथ 3 सिस्टम बनने से इलाके में 30 मार्च से 1 अप्रैल को बारिश होने की संभावना है। मौसम को लेकर नया पूर्वानुमान जारी किया गया है। वैज्ञानिकों की मानें तो गरज-चमक एवं तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार हैं। पिछले कुछ दिनों से बढ़ती गर्मी के बीच यह बदलाव लोगों को राहत दे सकता है। हालांकि अचानक बदलते मौसम से सावधानी बरतने की भी सलाह दी गई है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दो दिनों में आसमान में बादल छाए रहेंगे और कई स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मध्य एवं ऊपरी क्षोभमंडल में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 29 मार्च की देर शाम या रात से पश्चिमी यूपी बारिश का नया दौर शुरू होगा, जो 30 मार्च को चरम पर रहेगा और 1 अप्रैल तक जारी रह सकता है। कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, जबकि पूर्वी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 30 और 31 मार्च को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में वर्षा और गरज-चमक का प्रभाव देखने को मिलेगा। 1 अप्रैल को पश्चिमी यूपी में मौसम साफ होने लगेगा, जबकि पूर्वी यूपी के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश जारी रह सकती है।

30 से 50 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं मौसम विभाग ने 29 से 31 मार्च के बीच कई जिलों में 30 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और वज्रपात की चेतावनी दी है। कुछ स्थानों पर हवा की गति झोंकों में 60 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

इन जिलों में मेघगर्जन/वज्रपात की संभावना 30 मार्च को श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर समेत आसपास के इलाकों में मेघगर्जन/वज्रपात की संभावना है।