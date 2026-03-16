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UP Weather: यूपी में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, कई जिलों में ओले गिरने की चेतावनी

Mar 16, 2026 06:16 am ISTPawan Kumar Sharma भाषा, लखनऊ
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यूपी के कई हिस्सों में हुई हल्की बारिश और गरज के साथ बौछार के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग की मानें तो अगले कुछ दिन ऐसे ही मौसम रहने के आसार है। पूर्वांचल के कई जिलों में मेघगर्जन के अलावा ओले भी गिरने की संभावना है। 

UP Weather: यूपी में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट, कई जिलों में ओले गिरने की चेतावनी

UP Weather: उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हुई हल्की बारिश और गरज के साथ बौछार के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लखनऊ स्थित मौसम केंद्र के अनुसार, अन्य क्षेत्रों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और चक्रवाती परिसरण के प्रभाव से शनिवार रात से उत्तरी तराई क्षेत्र तथा आसपास के मध्य जिलों में रुक-रुक कर हल्की बारिश पड़ रही हैं।

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मौसम विभाग ने बताया कि 16 मार्च तक इस तरह का मौसम रहने का अनुमान है, इसके बाद 17 और 18 मार्च को मौसम के शुष्क रहेगा, जिससे तापमान में मामूली वृद्धि हो सकती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक, 19 मार्च से एक और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के क्षेत्र को प्रभावित करने की संभावना है, जिसके प्रभाव से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होकर 21 मार्च तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश पड़ सकती है। इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में बिजली गिरने के साथ हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छीटें पड़ने का पूर्वानुमान जताया है।

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आईएमडी ने राज्य के कई हिस्सों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ छीटें पड़ने और बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की है। वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है। लखनऊ में रविवार को अधिकतम तापमान सामान्य से थोड़ा कम 31.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से लगभग 5.6 डिग्री अधिक 20.6 डिग्री सेल्सियस रहा।

राज्य सरकार के अनुसार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई बारिश के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को फसल क्षति का आकलन करने के लिए क्षेत्रीय दौरे करने और प्रभावित किसानों को समय पर मुआवजा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

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इन जिलों में मेघगर्जन की संभावना

प्रतापगढ़, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकरनगर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं और आसपास के इलाकों में मेघगर्जन की संभावना है।

इन जिलों में पड़ सकती है ओलावृष्टि

यूपी के आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर और अंबेडकरनगर समेत आसपास के जिलों में ओलावृष्टि होने के आसार हैं।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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