UP Weather: यूपी के 32 जिलों में बिजली कड़कने के साथ बारिश का अलर्ट, तेज हवा भी चलेगी

UP Weather: अगले 24 घंटों के दौरान यूपी के 32 जिलों में बिजली कड़कने के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही कई जिलों में तेज हवा भी चलने आसार जताए जा रहे हैं।

UP Weather News: उत्तर प्रदेश में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के 32 जिलों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी या बारिश हो सकती है। इसके साथ ही कई जिलों में तेज हवा भी चलने आसार जताए जा रहे हैं। वहीं, लखनऊ में भी बूंदाबांदी का पूर्वानुमान जारी किया गया है।

अमौसी स्थित मौसम मुख्यालय के अनुसार प्रदेश के ज्यादातर जिलों में इसका असर रहेगा। वहीं, बीते 24 घंटों के दौरान बांदा का तापमान 40 डिग्री के पार निकल गया। गुरुवार को अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा प्रयागराज मे भी तपिश रही। यहां का अधिकतम तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस रहा। लखनऊ में अधिकतम तापमान 36 और न्यूनतम 18 डिग्री दर्ज किया गया।

अयोध्या और बाराबंकी में गिरा रात का पारा गुरुवार को उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले का न्यूनतम तापमान प्रदेश में सबसे कम 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं दूसरे नम्बर पर बाराबंकी रहा जहां का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ।

इन जिलों में बिजली गिरने की आशंका मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अंबेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या, आजमगढ़, बागपत, बलिया, बांदा, बस्ती, बिजनौर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, फतेहपुर, गाजीपुर, गोरखपुर, हमीरपुर, जौनपुर, झांसी, कौशांबी, कुशीनगर, ललितपुर, महाराजगंज, महोबा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, सहारनपुर, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, शामली, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, वाराणसी एवं आसपास के इलाकों में बिजली गिर सकती है।