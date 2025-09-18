UP Rain Alert: यूपी के इन जिलों में आज बहुत भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

UP Weather Rain Alert: उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने आज भी प्रतापगढ़, गोंडा, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर समेत कई जिलों बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। बुधवार को राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में भारी बारिश के बाद मौसम विभाग ने गुरुवार आज भी प्रतापगढ़, गोंडा, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर समेत कई जिलों बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, मैनपुरी, इटावा, औरैया, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं आसपास के इलाकों में भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं।

मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से पर बने एक चक्रवाती हवा के प्रभाव के कारण यह बारिश हो रही है। इसे बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिल रही है, जिसका टकराव पश्चिम से आ रही हवाओं से हो रहा है, जिससे ये तेज बारिश हो रही है। बुधवार को लखनऊ का अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से करीब 3 डिग्री कम था। हालांकि, न्यूनतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अगले 24 घंटों में भी मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने का अनुमान है। आसमान में बादल छाए रहेंगे और रुक-रुककर बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है।