UP Rain: बारिश ने पकड़ी रफ्तार, पूर्वांचल में आज और कल के लिए रेड अलर्ट; इन जिलों में स्कूल बंद

छह-सात अक्तूबर को वेस्ट यूपी सहित विभिन्न राज्यों में मध्यम से भारी बारिश और ओलावृष्टि के आसार हैं। इस दौरान पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी भी होगी। दस अक्तूबर से मैदानों में बर्फीली हवा असर दिखाना शुरू कर सकती हैं। इससे रात के तापमान में बड़ी गिरावट के आसार हैं। रात में सर्दी दस्तक दे सकती है।

Ajay Singh प्रमुख संवाददाता, लखनऊSat, 4 Oct 2025 06:10 AM
UP Rain Alert: उत्तर प्रदेश में बारिश ने एक बार फिर रफ्तार पकड् ली है। यूपी में राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में शुक्रवार दोपहर बाद मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। कई दिनों से बनी उमस के बीच बारिश शुरू होने से लोगों ने राहत महसूस की लेकिन कई इलाकों में यह परेशानी का सबब भी बनी। लगातार बारिश की वजह से प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी लखनऊ सहित कई जिलों में शनिवार को भी बदली बारिश का सिलसिला जारी रहने की भविष्यवाणी की है। पूर्वांचल में बारिश का रेड अलर्ट है। वहीं वाराणसी और चंदौली में प्रशासन ने शनिवार को एहतियातन आठवीं तक के स्कूलों को बंद रखा है।

लखनऊ में दोपहर बाद लगभग पौने चार बजे शहर में वर्षा का पहला दौर शुरू हुआ। सिस गोमती क्षेत्र में स्थित हजरतगंज, कैंट और आसपास के इलाकों में तेज बौछारें पड़ीं। इसके तुरंत बाद, लगभग चार बजे गोमती नगर और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में भी कुछ मिनटों के लिए तेज बारिश हुई। हालांकि, रात तक वर्षा ने अपना रूप व्यापक कर लिया। रात पौने नौ बजे के करीब राजधानी के एक बड़े हिस्से में तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे सड़कों पर पानी भर गया और मौसम में ठंडक घुल गई। मौसम विभाग के अनुसार, लखनऊ के इस मौसमी बदलाव का कारण उत्तर छत्तीसगढ़ और उससे सटे उत्तर आंतरिक ओडिशा एवं झारखंड पर चिह्नित हवा का निम्नदाब क्षेत्र है।

पूर्वांचल में आज और कल बारिश का रेड अलर्ट जारी

पूर्वी उत्तर प्रदेश में अक्तूबर की शुरुआत झमाझम बारिश और घने बादलों के साथ हुई है। बंगाल की खाड़ी में बने अवदाब और कम दबाव के क्षेत्र के असर से मानसून अभी तक सक्रिय बना हुआ है। शुक्रवार को दिन में बारिश हुई वहीं देर शाम को बारिश शुरू हुई जो देर रात तक जारी रही। मौसम विभाग ने 5 अक्तूबर तक पूर्वी यूपी के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर सतर्क रहने की सलाह दी है।

मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान आसमान पर गहरे काले बादल छाए रहेंगे। गरज-चमक, तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश होती रहेगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले तीन दिनों तक औसत से दोगुनी बारिश हो सकती है। खासतौर पर बुधवार की रात से गुरुवार की सुबह तक 91.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। यह इस महीने की पहली भारी बारिश है।

तापमान में आई गिरावट

शुक्रवार को दिन का अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से करीब 4.6 डिग्री सेल्सियस कम रहा। वहीं रात का न्यूनतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य 0.7 डिग्री सेल्सियस अधिक पाया गया। लगातार हुई बारिश व गहराते बादलों के बावजूद उमस की स्थिति बनी हुई है। हवा में अधिकतम नमी 98 प्रतिशत और न्यूनतम नमी 87 प्रतिशत तक दर्ज हुई।

पांच अक्तूबर तक सक्रिय रहेगा मानसून

पूर्वी यूपी में मानसून की यह सक्रियता 5 अक्तूबर (रविवार) तक बनी रहने की संभावना है। उसके बाद बादल धीरे-धीरे राहत देंगे। मौसम वैज्ञानिकों का आकलन है कि इस बार अक्तूबर के शुरुआती दिनों में होने वाली बारिश औसत से लगभग दोगुनी दर्ज की जाएगी। इससे जहां फसलों को सीधा लाभ मिलेगा, वहीं महानगर के कुछ निचले इलाकों में जलभराव की स्थितियां भी हो सकती हैं।

लगातार बारिश से कराह उठी काशी

वहीं काशी (वाराणसी) में शुक्रवार को सुबह से देर रात शाम तक हुई लगातार बारिश से लोग कराह उठे। इस मानसून सीजन का यह दूसरा मौका है जब इतनी बारिश हुई। सड़कें और गलियां सरोवर बन गईं। बीएचयू परिसर में प्रोफेसरों के आवास और अस्पतालों में भी घुटनेभर पानी भर गया। पिपलानी कटरा तिराहे के पास करंट से युवक की मौत हो गई। पूर्वांचल में भी यही हालात रहे। गाजीपुर में वज्रपात से एक मछुआरे की जान चली गई, चार झुलस गए।

पिछले चार दिन से बनारस में लौटते मानसून की अठखेलियां जारी हैं। कभी दिन में तो कभी रात में बारिश से लोग दो-चार हो रहे हैं। शुक्रवार ने तो रिकॉर्ड ही बना दिया। सुबह शुरू हुई बारिश करीब नौ घंटे तक लगातार जारी रही। मूसलाधार बारिश से बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल परिसर में घुटने भर पानी लग गया। विभागों में मरीज परेशान दिखे।

बनारस, चंदौली में आज बंद रहेंगे आठवीं तक के स्कूल

भारी बारिश को देखते हुए बनारस के साथ ही चंदौली और सोनभद्र में स्कूल शनिवार को बंद रहेंगे। इनमें नर्सरी से कक्षा आठ तक के विद्यालय शामिल हैं। बनारस में ऑनलाइन मोड में कक्षाएं चलाई जाएंगी।

टूटा 125 साल का रिकॉर्ड

बनारस में शुक्रवार को हुई 140.4 एमएम बारिश ने 125 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। नौ अक्तूबर 1900 को 138.9 एमएम बारिश हुई थी। इस सीजन की यह दूसरी सबसे भारी बारिश है।

कल से फिर लौटेंगे बादल, बारिश के आसार

ताजनगरी आगरा में रविवार से बादलों की वापसी हो सकती है। इस दौरान अगले तीन दिनों तक तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक, एक बार फिर बदलाव की आहट है। इसकी शुरूआत रविवार से संभव है। पहले दो दिनों तक आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। इस दौरान दिन में एक या अधिक बार तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। मंगलवार को घने बादल छाए रह सकते हैं। मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है। तापमान में भी एक से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने के आसार हैं। तीनों दिन बिजली गरजने और गिरने की चेतावनी भी दी गई है।

33.8 डिग्री सेल्सियस रहा दिन का पारा

शनिवार को अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 2.4 डिग्री अधिक होकर 24.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब दिन के साथ रात में भी हल्की गर्मी का एहसास हो रहा है। आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 92 दर्ज किया गया।

क्वार में हुआ भादो का एहसास

हथिया नक्षत्र में विदाई की बेला पर मानसून ने भादो का एहसास करा दिया। आश्विन माह यानि क्वार का समापन सात अक्तूबर को होगा, लेकिन दिनभर भादो माह जैसी रिमझिम बारिश होती रही। सुबह दस बजे के बाद शुरू हुई बारिश शाम छह बजे तक जारी रही। इसके बाद रात में भी रुक-रुक कर बारिश होती रही। इससे अधिकतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस लुढ़का। गुलाबी ठंड का एहसास हुआ।

शुक्रवार को सुबह से ही आसमान में काली घटाएं छाई रहीं। दस बजते-बजते सिविल लाइंस, कटरा, मीरापुर, दारागंज व अशोक नगर सहित शहर के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की बारिश शुरू हो गई। काफी देर तक रिमझिम फुहारें पड़ीं। दोपहर एक बजे के बाद से तेज बारिश होने लगी। बारिश से मौसम भी सुहाना हो चला। हल्की व तेज बारिश इस तरह से हो रही थी कि कार्यालयों में दोपहर के बाद एसी बंद करना पड़ा। जबकि घरों में एसी व कूलर बंद करने पड़े। अधिकतम तापमान 27.8 और न्यूनतम 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जबकि गुरुवार को अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम तापमन 25 डिग्री सेल्सियस था।

स्वामी नरोत्तमानंद गिरि वेद विद्यालय, झूंसी के आचार्य ब्रज मोहन पांडेय ने बताया कि 27 सितंबर से हस्त नक्षत्र (हथिया) लगा हुआ है। जो दस अक्तूबर तक रहेगा, इस नक्षत्र में हल्की से तेज बारिश के आसार बने रहते हैं। इसी दौरान मौसम बदलने से ठंड की आहट हो जाती है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी करते हुए चार, सात, आठ व नौ अक्तूबर को आसमान में बादल छाए रहने के साथ ही गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है।

सर्दी लेकर आएंगे यूपी में ओले-बारिश

पहाड़ों पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से संभावित नम हवाओं के पहुंचने से पूरे उत्तर भारत का मौसम तेजी से बदलने जा रहा है। गुलमर्ग में समय से पहले सीजन की पहली बर्फबारी और कल से उत्तर भारत के राज्यों में बारिश की दस्तक से तापमान तेजी से फिसलने लगेगा। छह-सात अक्तूबर को वेस्ट यूपी सहित विभिन्न राज्यों में मध्यम से भारी बारिश और ओलावृष्टि के आसार हैं। इस अवधि में पहाड़ों में व्यापक बारिश एवं बर्फबारी भी होगी। दस अक्तूबर से मैदानों में बर्फीली हवा मैदानों में असर दिखाना शुरू कर सकती हैं। इससे रात के तापमान में बड़ी गिरावट के आसार हैं। रात में सर्दी दस्तक दे सकती है।

मौसम विभाग के अनुसार आज वेस्ट यूपी के कुछ हिस्सों में हल्की बाारिश हो सकती है, लेकिन कल से इसका दायरा एवं तीव्रता दोनों में बढ़ोत्तरी होगी। छह एवं सात अक्तूबर को वेस्ट यूपी में तेज बारिश, ओलावृष्टि के साथ ही 30-50 किमी प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है। निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से नम हवाओं के मिलने से सात अक्तूबर तक पूरे उत्तर भारत में मौसमी स्थितियां चरम पर होंगी। पहाड़ों से मैदानों तक बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवा चलेंगी। आठ अक्तूबर से बारिश में व्यापक कमी आएगी और मौसम धीरे-धीरे साफ होने लगेगा। दस अक्तूबर से उत्तर-पश्चिमी सर्द हवाएं मैदानों में पहुंचना शुरू हो जाएंगी। इससे रात के तापमान में बड़ी गिरावट के आसार हैं।

शुक्रवार को मेरठ में दिन-रात का तापमान क्रमश: 32.8 एवं 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। गुरुवार के सापेक्ष दिन-रात के तापमान में क्रमश: 1.4 एवं 1.6 डिग्री सेल्सियस की गिरवाट हुई। बावजूद इसके दिन का तापमान सामान्य से 0.3 डिग्री सेल्सियस कम जबकि रात का 2.7 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। बीते 24 घंटे में 4.6 मिमी बारिश हुई। बारिश से हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ और यह 63 दर्ज हुआ जो संतोषजनक श्रेणी में है।

