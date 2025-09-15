UP Weather Rain Alert: Heavy rain with strong winds in these districts in the next 3 hours UP Rain: यूपी के इन जिलों में अगले 3 घंटे में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, बिजली भी गिरेगी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Weather Rain Alert: Heavy rain with strong winds in these districts in the next 3 hours

UP Rain: यूपी के इन जिलों में अगले 3 घंटे में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, बिजली भी गिरेगी

UP Rain Alert: उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम पलटा है। यूपी के कई जिलों में अगले 3 घंटे में तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। इन जिलों में आज गरज-चमक के साथ बारिश और वज्रपात की भी संभावना है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 09:56 AM
share Share
Follow Us on
UP Rain: यूपी के इन जिलों में अगले 3 घंटे में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश, बिजली भी गिरेगी

उत्तर प्रदेश में मौसम में एक बार फिर पलटी मारी है। उमस से बेहाल हुए लोगों को मौसम ने राहत दी है। पूर्वी यूपी में गोंडा, श्रावस्ती के आसपास जिलों में रात से शुरू हुई बारिश के बीच अब मौसम विभाग ने सोमवार सबुह अगले तीन घंटे में प्रदेश के कई और जिलों में मध्यम से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में आज गरज-चमक के साथ बारिश और वज्रपात का भी अलर्ट दिया है। वहीं मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए यलो अलर्ट भी जारी किया है।

मौसम विभाग के मुताबिक, अमेठी, सुल्तानपुर, आंबेडकर नगर, अयोध्या, बस्ती, लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर, बहराइच, गोंडा, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, आवस्ती, लखीमपुर खीरी में गरज चमक, अचानक तेज हवा के साथ मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। आकाशीय बिजली गिरने के आसार जताए जा रहे हैं। इसके लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

वहीं जौनपुर, प्रतापगढ़, राय बरेली, अमेठी, आजमगढ़, सुल्तानपुर, आंबेडकर नगर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर, बहराइच, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बरेली और पीलीभीत में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश और अचानक तेज हवा (30-40 KMPH) की संभावना है। आकाशीय बिजली भी गिरेगी। इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी किया है।

;wih

ये भी पढ़ें:एक घर में 243 वोटर, मतदाता पुनरीक्षण अभियान में हैरान करने वाला खुलासा

भारी बारिश के बाद भी आगरा को राहत नहीं

आगरा जिले में सितंबर बेहद गर्म चल रहा है। भारी बारिश के बाद आगरा के लोगों को भी राहत नहीं है। रविवार को दिन का तापमान 37 डिग्री को पार कर गया। आने वाले दिनों में भी मौसम का मिजाज यही रहने वाला है। इस साल सितंबर में बारिश ने बहुत जोर मारा, लेकिन भारी बारिश के बाद यह ठंडा पड़ गया। पूर्वी शहरों में बारिश होती रही और उत्तर क्षेत्र में बादलों की विदाई हो गई। अब आगरा में एक सप्ताह से बादल शांत हो गए हैं।

Up News UP News Today UP Rain अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |