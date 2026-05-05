UP Rain: यूपी में अगले 3 घंटे में इन जिलों के लिए बारिश का अलर्ट, 70 की गति से हवाएं भी
UP Weather Rain alert: यूपी में अगले 3 घंटे में कई जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने नौ जिलों में 70 की गति से आंधी आने और 44 जिलों में 40 से 50 की गति से तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है
UP Weather Rain alert: यूपी में अगले 3 घंटे में कई जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं कई जिलों में तेज रफ्तार से आंधी आने आने और ओला गिरने का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से यूपी के ऊपर वायुमंडल में चक्रवाती स्थिति बनी हुई है। यह हवा को तूफानी रफ्तार दे रही है। मौसम विभाग ने नौ जिलों में 70 की गति से आंधी आने और 44 जिलों में 40 से 50 की गति से तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है
मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमीरपुर, जालौन, कानपुर नगर, झांसी, कानपुर देहात जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली, अचानक तेज आंधी (50-80 KMPH) के साथ ओलावृष्टि की संभावना है।
इसके साथ ही हमीरपुर, फतेहपुर, जालौन, कानपुर नगर, झांसी, कानपुर देहात, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, बागपत जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली, अचानक तेज ह आंधी (40-70 KMPH) के साथ मध्यम वर्षा का दौर और ओलावृष्टि की संभावना है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रयागराज, प्रतापगढ़, चित्रकूट, महोबा, बांदा, कौशाम्बी, हमीरपुर, फ़तेहपुर, जालौन, राय बरेती, अमेठी, कानपुर नगर, झाँसी, इटावा, मैनपुरी, सुल्तानपुर, आंबेडकर नगर, अयोध्या, कानपुर देहात, उन्नाव, औरैया, लखनऊ, बाराबंकी, कन्नौज, हरदोई, फर्रुखाबाद, सीतापुर, गोडा, शाहजहांपुर, रामपुर, बदायूं, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, संभल, हापुड़, अमरोहा, गाज़ियाबाद, मुरादाबाद, मेरठ, बागपत, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली, अचानक तेज हवा (30-40 KMPH) के साथ हल्की वर्षा की संभावना है।
अलर्ट जारी, प्रशासन सतर्क
मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भी कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान घरों में ही रहें और खुले स्थानों, पेड़ों तथा बिजली के खंभों से दूर रहें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को फील्ड में रहकर राहत कार्यों की निगरानी करने और आवश्यक संसाधनों के लिए शासन से समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव टीमें लगातार सक्रिय हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके।
सीएम योगी के सख्त निर्देश, 24 घंटे में मिले मुआवजा
वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में आंधी, वर्षा और आकाशीय बिजली से हुई जनहानि को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। मंगलवार को सीएम ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए अधिकारियों को घायलों के त्वरित व समुचित इलाज तथा सभी प्रभावितों को 24 घंटे के भीतर राहत राशि उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही जिलाधिकारियों को फील्ड में रहकर राहत एवं बचाव कार्यों की लगातार निगरानी करने और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतने को कहा गया है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें