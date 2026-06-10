UP Weather: अगले 3 घंटे में यूपी के इन जिलों में बारिश का अलर्ट, 60 की रफ्तार से आंधी भी

UP Weather Rain alert: अगले 3 घंटे में यूपी के अलीगढ़, बुलंदशहर और संभल समेत कई जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, 60 की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

UP Weather Rain alert: उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में अगले तीन घंटे में मौसम बदल सकता है। इन जिलों में भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) लखनऊ ने आंधी, बारिश और गरज-चमक की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की मुताबिक, अगले कुछ घंटों के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी और गरज-चमक के साथ बारिश के आसार हैं।

मौसम विभाग की मानें तो, अलीगढ़ और बुलंदशहर जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ गरज-चमक और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हवा के झोंके 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। वहीं अलीगढ़, बुलंदशहर और संभल जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने, आकाशीय बिजली चमकने और हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार जताए गए हैं। इन क्षेत्रों में हवा के झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। वहीं बांदा, हमीरपुर, महोबा समेत आसपास के जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं, मेगगर्जन, आकाशीय बिजली और हल्की बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

आपको बता दें कि आगरा समेत समूचे ब्रज में मंगलवार को दिन में तेज धूप और लू-लपट के बाद शाम को तेज अंधड़ के बाद बारिश ने तपती गर्मी में राहत का काम किया। आगरा के अलावा ब्रज के अन्य जिलों में भी शाम के समय बारिश होनेसे लोगों को तपती धूप से राहत मिली। शाम छह बजे के आसपास तक गर्म हवाओं के थपेड़े लग रहे थे। करीब सात बजे से तेज हवाएं शुरू हुई जो बाद में अंधड़ में बदल गईं। करीब 65 से 70 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से धूल भरे अंधड़ ने लोगों को डरा दिया। आगरा शहर में होर्डिंग्स आदि उखड़ गए। कुछ पेड़ों को भी नुकसान हुआ है। कई इलाकों की बिजली गुल हो गई। करीब 20 मिनट तेज आंधी के बाद बौछारें शुरू हो गईं। बाद में कई स्थानों पर तेज बारिश भी देखी गई। आखिरकार रात में मौसम सुहावना हो गया। तापमान में गिरावट आई। इस दौरान अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। नम हवाएं भी राहत देती रहीं। मथुरा और फिरोजाबाद में भी आंधी से पोल और होर्डिंग गिर गए। कई जगह बिजली आपूर्ति ठप हो गई।