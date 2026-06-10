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UP Weather: अगले 3 घंटे में यूपी के इन जिलों में बारिश का अलर्ट, 60 की रफ्तार से आंधी भी

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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UP Weather Rain alert: अगले 3 घंटे में यूपी के अलीगढ़, बुलंदशहर और संभल समेत कई जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, 60 की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

UP Weather: अगले 3 घंटे में यूपी के इन जिलों में बारिश का अलर्ट, 60 की रफ्तार से आंधी भी

UP Weather Rain alert: उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में अगले तीन घंटे में मौसम बदल सकता है। इन जिलों में भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) लखनऊ ने आंधी, बारिश और गरज-चमक की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की मुताबिक, अगले कुछ घंटों के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी और गरज-चमक के साथ बारिश के आसार हैं।

मौसम विभाग की मानें तो, अलीगढ़ और बुलंदशहर जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ गरज-चमक और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। हवा के झोंके 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। वहीं अलीगढ़, बुलंदशहर और संभल जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने, आकाशीय बिजली चमकने और हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार जताए गए हैं। इन क्षेत्रों में हवा के झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। वहीं बांदा, हमीरपुर, महोबा समेत आसपास के जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं, मेगगर्जन, आकाशीय बिजली और हल्की बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

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आपको बता दें कि आगरा समेत समूचे ब्रज में मंगलवार को दिन में तेज धूप और लू-लपट के बाद शाम को तेज अंधड़ के बाद बारिश ने तपती गर्मी में राहत का काम किया। आगरा के अलावा ब्रज के अन्य जिलों में भी शाम के समय बारिश होनेसे लोगों को तपती धूप से राहत मिली। शाम छह बजे के आसपास तक गर्म हवाओं के थपेड़े लग रहे थे। करीब सात बजे से तेज हवाएं शुरू हुई जो बाद में अंधड़ में बदल गईं। करीब 65 से 70 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से धूल भरे अंधड़ ने लोगों को डरा दिया। आगरा शहर में होर्डिंग्स आदि उखड़ गए। कुछ पेड़ों को भी नुकसान हुआ है। कई इलाकों की बिजली गुल हो गई। करीब 20 मिनट तेज आंधी के बाद बौछारें शुरू हो गईं। बाद में कई स्थानों पर तेज बारिश भी देखी गई। आखिरकार रात में मौसम सुहावना हो गया। तापमान में गिरावट आई। इस दौरान अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। नम हवाएं भी राहत देती रहीं। मथुरा और फिरोजाबाद में भी आंधी से पोल और होर्डिंग गिर गए। कई जगह बिजली आपूर्ति ठप हो गई।

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लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील

मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने की अपील की है। किसानों, खुले स्थानों पर काम करने वाले लोगों और वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। गरज-चमक के समय पेड़ों के नीचे खड़े होने और खुले मैदानों में रहने से बचने की हिदायत दी गई है।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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