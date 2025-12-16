Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP Newsup weather purvanchal is affected by easterly winds coming from bihar know how mausam will be for the next three days
UP Weather: पूर्वांचल में बिहार से आ रही पुरवा हवाओं का असर, जानें 3 दिन कैसा रहेगा मौसम

Dec 16, 2025 03:35 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
UP Weather Update: पूर्वी यूपी में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता कम हुई है। बिहार की तरफ से आ रही पुरवा हवाओं का असर दिख रहा है। इससे दिन का तापमान सामान्य से अधिक हो गया है। रात के न्यूनतम तापमान में भी इजाफा हो रहा है। हालांकि अभी भी रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब एक डिग्री सेल्सियस कम है।

पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर से सटे इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता कम हुई है। इससे कड़ाके की ठंड से राहत मिलती नजर आ रही है। अगले तीन दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम सामान्य के करीब रहेगा। मौसम विभाग ने मंगलवार को सुबह दृश्यता 200 से 500 मीटर के करीब रहने की संभावना जताई थी। फिलहाल दिन चढ़ने के बाद आसमान साफ नजर आ रहा है। सोमवार को गोरखपुर का दिन का अधिकतम तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है। वहीं रात का न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1.2 डिग्री कम है। मंगलवार और बुधवार को मौसम सामान्य रहेगा।

ठंड बढ़ने से लंबी दूरी की बसों में घटे यात्री

ठंड बढ़ने और कोहरे की शुरुआत के साथ बसों से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। गोरखपुर रेलवे बस स्टेशन से लखनऊ रूट और कचहरी बस स्टेशन से वाराणसी रूट की लंबी दूरी की बसों में यात्रियों की कमी विशेष रूप से देखी जा रही है। हालांकि लोकल रूट की बसें पूरी क्षमता से संचालित हो रही हैं। सह क्षेत्रीय प्रबंधक महेश लाल श्रीवास्तव ने बताया कि यात्रियों की संख्या में लगभग 10 प्रतिशत की कमी आई है।

मौसम खराब होने से रद्द हुई इंडिगो की फ्लाइट

दिल्ली में खराब मौसम का असर उड़ानों पर भी पड़ा। दिल्ली से गोरखपुर आने वाली इंडिगो की फ्लाइट अचानक निरस्त हो गई। इसके निरस्त होने से शाम चार बजे गोरखपुर से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली फ्लाइट भी निरस्त करनी पड़ी। अचानक उड़ान निरस्त होने से यात्रियों ने नाराजगी जताई और दूसरी फ्लाइट से भेजने को कहा। कंपनी ने दूसरे दिन व्यवस्था कराने की बात कही, जिस पर कई यात्री वापस लौट गए।

