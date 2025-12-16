UP Weather: पूर्वांचल में बिहार से आ रही पुरवा हवाओं का असर, जानें 3 दिन कैसा रहेगा मौसम

संक्षेप: पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिहार की तरफ से आ रही पुरवा हवाओं का असर दिख रहा है। इससे दिन का तापमान सामान्य से अधिक हो गया है। रात के न्यूनतम तापमान में भी इजाफा हुआ है। हालांकि अभी भी रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब एक डिग्री सेल्सियस कम है। अगले तीन दिनों तक मौसम सामान्य के करीब रहेगा।

UP Weather Update: पूर्वी यूपी में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता कम हुई है। बिहार की तरफ से आ रही पुरवा हवाओं का असर दिख रहा है। इससे दिन का तापमान सामान्य से अधिक हो गया है। रात के न्यूनतम तापमान में भी इजाफा हो रहा है। हालांकि अभी भी रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब एक डिग्री सेल्सियस कम है।

पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जम्मू कश्मीर से सटे इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता कम हुई है। इससे कड़ाके की ठंड से राहत मिलती नजर आ रही है। अगले तीन दिनों तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम सामान्य के करीब रहेगा। मौसम विभाग ने मंगलवार को सुबह दृश्यता 200 से 500 मीटर के करीब रहने की संभावना जताई थी। फिलहाल दिन चढ़ने के बाद आसमान साफ नजर आ रहा है। सोमवार को गोरखपुर का दिन का अधिकतम तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से एक डिग्री सेल्सियस अधिक है। वहीं रात का न्यूनतम तापमान 9.5 डिग्री रहा, जो सामान्य से 1.2 डिग्री कम है। मंगलवार और बुधवार को मौसम सामान्य रहेगा।

ठंड बढ़ने से लंबी दूरी की बसों में घटे यात्री ठंड बढ़ने और कोहरे की शुरुआत के साथ बसों से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। गोरखपुर रेलवे बस स्टेशन से लखनऊ रूट और कचहरी बस स्टेशन से वाराणसी रूट की लंबी दूरी की बसों में यात्रियों की कमी विशेष रूप से देखी जा रही है। हालांकि लोकल रूट की बसें पूरी क्षमता से संचालित हो रही हैं। सह क्षेत्रीय प्रबंधक महेश लाल श्रीवास्तव ने बताया कि यात्रियों की संख्या में लगभग 10 प्रतिशत की कमी आई है।