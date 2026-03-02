UP Weather: समय से पहले ही गर्मी ने दिखाए तेवर, मार्च में ही 40 के पार जा सकता है पारा

UP Weather: मार्च के पहले दिन से ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम वैज्ञानिकों की मानें तो इसी महीने पारा 40 के पार जा सकता है। आगरा में रविवार को रवि का ताप और तेज हो गया। अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

UP Weather: इस सीजन गर्मी ने समय से पहले ही तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि मार्च में ही तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार जा सकता है। आम तौर पर अप्रैल में पड़ने वाली तेज गर्मी इस बार मार्च के अंतिम सप्ताह में महसूस हो सकती है।

मौसम विभाग के मुताबिक मार्च के पहले सप्ताह में अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। कुछ दिनों में पारा 35 डिग्री से अधिक होने के आसार हैं। निचला तापमान भी 18 से 20 डिग्री के आसपास रह सकता है। इससे दिन और रात के तापमान में अंतर कम होता जाएगा। मध्य मार्च तक दिन का पारा 37 से 38 डिग्री तक पहुंचने के आसार हैं। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता कम रहने और आसमान साफ रहने के कारण तीखी धूप पड़ेगी। हवाओं में नमी की कमी से सूखी गर्मी का असर ज्यादा महसूस होगा।

विशेषज्ञों के मुताबिक अगर मौसम की स्थिति ऐसी ही बनी रही तो मार्च के अंतिम सप्ताह में तापमान 40 डिग्री को पार कर सकता है। यह सामान्य औसत से 2 से 3 डिग्री अधिक हो सकता है। बीते सालों के आंकड़ों के मुताबिक मार्च में दिन का पारा औसतन 32 से 34 डिग्री के बीच रहता है। इस बार यह सामान्य से ऊपर रहने की संभावना जताई जा रही है।

33.6 डिग्री पहुंचा दिन का पारा आगरा में रविवार को रवि का ताप और तेज हो गया। अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसी तरह न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.7 डिग्री अधिक होकर 15.4 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 48 रहा। इसी कारण अब दिन और रात दोनों में गर्मी का एहसास होने लगा है।

दिल्ली में भी गर्मी से बुरा हाल, तापमान 30 डिग्री से ऊपर राजधानी दिल्ली का भी गर्मी से बुरा हाल है। राष्ट्रीय राजधानी का तापमान रविवार को तेज धूप और बढ़ती गर्मी कारण सामान्य से ऊपर रहा और शहर के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार सफदरजंग में अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि रिज और आयानगर में क्रमशः 31.2 डिग्री सेल्सियस और 31.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो साल के इस समय के लिए सामान्य से लगभग 4-5 डिग्री सेल्सियस अधिक है।