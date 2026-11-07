मेरठ समेत वेस्ट यूपी में 4 दिन चरम पर रहेगा प्रदूषण, दिवाली के बाद और बिगड़ सकते हैं हालात

मेरठ समेत पश्चिमी यूपी में मौसम का मिजाज एवं त्योहार के चलते सड़कों से बाजारों तक में भीड़ से प्रदूषण चार दिनों तक चरम पर रहने के आसार हैं। शुक्रवार रात आठ बजे मेरठ का रियल टाइम एक्यूआई 375 दर्ज हुआ। उधर, कानपुर दिवाली से पहले ही हवा जहरीली हो गई है।

मेरठ, प्रमुख संवाददाता। मेरठ सहित वेस्ट यूपी में मौसम का मिजाज एवं त्योहार के चलते सड़कों से बाजारों तक में भीड़ से प्रदूषण चार दिनों तक चरम पर रहने के आसार हैं। शुक्रवार रात आठ बजे मेरठ का रियल टाइम एक्यूआई 375 दर्ज हुआ, जबकि सीपीसीबी पोर्टल पर बीते 24 घंटे का एक्यूआई 265 रिकॉर्ड हुआ। पीएम-10 और पीएम-2.5 प्रदूषक चार सौ ऊपर बने हुए हैं। दीवाली से अगले दिन हवा की रफ्तार शांत होने के आसार हैं।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार गुरुवार शाम चार बजे से शुक्रवार चार बजे तक मेरठ में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में कायम रही। मेरठ के पांच प्रदूषण निगरानी केंद्रों पर हवा की गुणवत्ता खराब से अत्यधिक खराब श्रेणी में दर्ज हुई। निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार हवा की गति में बदलाव के आसार नहीं है। दीवाली से ठीक अगले दिन हवा की गति शांत स्थिति में आ सकती है। इससे दिवाली पर आतिशबाजी और वाहनों से निकला धुआं और धूल प्रदूषकों को खतरनाक श्रेणी में पहुंचा सकता है।

15 नवंबर के बाद राहत की उम्मीद निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार 15 नवंबर के बाद मेरठ सहित वेस्ट में हवा की गति बढ़ने की उम्मीद है। ऐसा होने से प्रदूषकों से राहत मिल सकती है। नवंबर के आखिरी हफ्तों में पहाड़ों पर सशक्त पश्चिमी विक्षोभ के भी पहुंचने के आसार हैं। ऐसा होने पर मैदानों में बारिश की संभावना बन सकती है। वहीं, शुक्रवार को मेरठ में दिन-रात के तापमान क्रमश: 30.1 एवं 16.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ।

दिवाली से पहले ही कानपुर की हवा जहरीली कानपुर में दिवाली से पहले ही हवा जहरीली होती जा रही है। पिछले दो दिन से 400 के पार चल रहा एक्यूआई (एयर क्वालिटी इंडेक्स) अब 500 के पार पहुंच गया। शुक्रवार को एक्यूआई इंडेक्स 535 दर्ज की गई। हवा में मौजूद प्रदूषक तत्वों की अधिकता से लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। शहर उड़ रही धूल से आसमान में भी धुंध सा नजर आने लगा है। पीएम 2.5 का स्तर 343 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर और पीएम 10 का स्तर 406 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर दर्ज किया गया। शहर के अलग-अलग इलाकों के आंकड़े भी खतरनाक प्रदूषण की स्थिति बयां कर रहे हैं। किदवई नगर में एक्यूआई 531, कल्याणपुर में 501, पनकी में 498, अशोक नगर और हर्ष नगर में 481 तथा इंदिरा नगर और गुरुदेव पैलेस क्षेत्र में 475 दर्ज किया गया। पीएम 2.5 के बेहद सूक्ष्म कण लोगों को अधिक परेशान कर रहे हैं।